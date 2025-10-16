Miniștrii apărării din NATO s-au întâlnit miercuri la Bruxelles pentru a discuta modalități de consolidare a sprijinului pentru Ucraina și de a îmbunătăți răspunsul Alianței după incursiunile rusești pe cerul european, scrie „La Libre Belgique”.

La sosirea sa la sediul NATO, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a încurajat țările europene și Canada să contribuie mai mult la sprijinirea Ucrainei prin intermediul programului Purl. Această inițiativă, lansată de Washington, permite Kievului să achiziționeze arme americane finanțate de europeni.

„Pacea se obține atunci când ești puternic, nu prin fraze grandioase sau predici. Se obține atunci când ai capacități reale, solide, pe care adversarii tăi le respectă”, a spus el.

Presată să contribuie la acest program, Franța a refuzat până acum. Noul ministru al apărării, Catherine Vautrin, care a participat pentru prima dată la o reuniune a NATO miercuri, nu a menționat problema la sosirea sa la Bruxelles.

„Sper că veți rămâne mai mult”, i-a spus Mark Rutte în timp ce i-l prezenta pe Pete Hegseth.

Predecesorul său, Bruno Le Maire, a fost ministru doar o zi, din 5 până în 6 octombrie.

Miniștrii NATO doresc, de asemenea, să răspundă mai bine noilor provocări reprezentate de Rusia și dronele sale.

„Cum să facem ca să putem face și mai mult pentru a proteja NATO împotriva acestor noi evoluții?”, a explicat miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Intruziunea a aproximativ douăzeci de drone rusești în spațiul aerian polonez în septembrie a obligat NATO să doboare trei dintre ele, o premieră de la crearea sa în 1949.

Câteva zile mai târziu, avioane de vânătoare ale NATO au escortat trei MiG-uri rusești e pe cerul Estoniei, după o intruziune care a durat 12 minute, un record.

Acest răspuns de urgență a fost urmat de lansarea operațiunii Eastern Sentry pentru a consolida supravegherea flancului estic al Alianței.

Însă mai multe țări consideră că trebuie mers mai departe prin îmbunătățirea răspunsului și accesul la mai multor resurse, potrivit unor diplomați.

Astfel, NATO are în vedere perfecționarea regulilor sale de angajament, oferind comandamentului său militar mai multă flexibilitate. Ideea este de a simplifica regulile care se bazează pe sisteme diferite și care uneori limitează capacitatea de acțiune a comandamentului militar al Alianței.

„Când lucrurile se complică, când F-35 sunt în aer, trebuie să te asiguri că toată lumea înțelege clar care sunt regulile”, a explicat ministrul neerlandez al apărării, Ruben Brekelmans.

Uniunea Europeană, ai cărei miniștri ai apărării se vor întâlni miercuri seara după NATO, a propus un „zid” anti-drone pentru a le contracara.

NATO este în favoarea acestui lucru, a dat asigurări secretarul său general, dar acest lucru trebuie făcut în bună înțelegere cu Alianța. Aceasta din urmă trebuie să rămână la conducere, indicând UE ce trebuie făcut, a dat asigurări un diplomat.

Arme pentru Ucraina

Miniștrii apărării din cadrul Alianței se vor întâlni, de asemenea, cu omologul lor ucrainean, Denis Șmigal, la un prânz de lucru și o reuniune a Grupului de Contact privind Ucraina.

Această întâlnire îi va oferi ministrului ucrainean oportunitatea de a reaminti țărilor europene ale Alianței necesitatea de a-și întări sprijinul.

În cadrul programului Purl, Kievul a primit deja două tranșe de ajutor în valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari, finanțate de Țările de Jos și de mai multe țări scandinave.

Germania și Canada s-au angajat să finanțeze încă două tranșe, fiecare în valoare de 500 de milioane de dolari, iar Kievul speră că alte două tranșe vor fi finalizate în curând.

Dl. Rutte a vorbit miercuri despre „noi anunțuri”.

Președintele american, Donald Trump, ia în considerare să permită Ucrainei să dispună de rachete Tomahawk cu rază mai lungă de acțiune și urmează să se întâlnească vineri cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

„Această decizie vine de la Casa Albă, dar considerăm că armele cu rază lungă de acțiune sunt esențiale pentru Ucraina și că acestea ar avea un impact clar”, a declarat miercuri ministrul finlandez al apărării, Antti Hakkanen.

Sursa: Rador Radio România