Un important tezaur arheologic a fost descoperit în aceste zile la Histria, în sectorul de cercetare Poarta Mare – Turnul Mare, coordonat de Muzeul Național de Istorie a României, informează instituția muzeală.

Descoperirea cuprinde peste 40 de monede și mai multe podoabe antice din metale prețioase, păstrate într-un context arheologic aparținând unei locuințe romane incendiate în secolele II–III p.Chr.

Potrivit specialiștilor, bunurile de valoare erau cel mai probabil depozitate într-o casetă de lemn, ale cărei urme s-au păstrat în urma incendiului. Locuința, somptuoasă, cu pavaje din calcar și pereți pictați, ar fi aparținut unei familii înstărite a vremii.

Artefactele au fost transportate la laboratorul de restaurare al Muzeului Național de Istorie a României, unde vor fi supuse unor lucrări de investigare și conservare. După finalizarea procesului, acestea vor fi clasate în categoria „Tezaur” a patrimoniului cultural național și prezentate publicului.

Descoperirea se adaugă altor rezultate obținute în cadrul campaniilor arheologice de la Histria, menite să aducă noi date despre viața cetății în perioada romană timpurie.