Nu numai evreii Franței trăiesc în frică. Săptămâna trecută poliția din Nantes a avertizat homosexualii din oraș să-și ia precauții suplimentare, afirmă Gavin Mortimer, scriitor britanic stabilit în Franța, în „The Spectator” (Marea Britanie).

Pentru a doua oară în aceeași săptămână, Emmanuel Macron a fost criticat pentru că-i permite antisemitismului să-și facă de cap în Franța. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut săptămâna trecută că în Franța a apărut „un val” de antisemitism după ce Macron și-a anunțat intenția de a recunoaște luna viitoare statul palestinian.

Ambasadorul american la Paris, Charles Kushner, i-a scris duminică lui Macron pentru a-și exprima îngrijorarea că președintele nu face suficient pentru a combate antisemitismul în ascensiune în Franța. De când Macron a făcut declarația referitoare la palestinieni, la finalul lui iulie, au avut loc câteva incidente îngrijorătoare. Pe mașinile unor evrei britanici aflați în vacanță în Alpii francezi a fost scris cu vopsea „Eliberați Palestina”. Proprietarul unui parc de distracții din Pirinei i-a refuzat accesul unui grup de copii israelieni, invocând „convingeri personale”. Individul a fost între timp inculpat pentru „discriminare pe bază de origine, etnie ori naționalitate”.

Au mai existat și alte cazuri, mai violente, între care un bărbat bătut într-o suburbie nordică a Parisului fiindcă purta kippa și un cuplu de evrei hărțuit de doi indivizi când ieșea dintr-un restaurant din Lyon.

Acest gen de gesturi a explodat cu 1.000% în următoarele trei luni de după atacul Hamasului asupra Israelului în octombrie 2023, iar acum a ajuns deja aproape o banalitate. Discriminarea s-a răspândit de pe stradă în școli, universități, ba până și în parlament, unde un membru al formațiunii de extrema stângă France Insoumise a calificat Hamasul drept o „mișcare de rezistență”.

Macron a reacționat furios la ideea că Franța ar fi indiferentă la cimentarea antisemitismului din ultimii doi ani. El a calificat afirmațiile lui Netanyahu drept „abjecte” și „eronate”, iar Kushner a fost convocat la ministerul de externe pentru a-și explica scrisoarea „inacceptabilă”.

Însă și mulți francezi sunt de acord cu criticile formulate de israelieni și americani. Un sondaj recent a arătat că numai 39% din cetățeni sunt de acord cu inițiativa lui Macron de a recunoaște un stat palestinian. Foarte mulți francezi sunt îngrijorați în schimb de faptul că președintele lor nu e mai ferm în susținerea comunității evreiești din Franța, care este cea mai mare din Europa.

Macron a refuzat invitația de a participa la un miting în sprijinul evreilor francezi din noiembrie 2023, echivalentul unui ghiont dureros pentru comunitatea lor. Într-un interviu de săptămâna trecută, ambasadorul israelian în Franța, Joshua Zarka, a afirmat că la acel moment prioritatea lui Macron era să nu se pună rău cu populația din „banlieues” [suburbii locuite predominant de imigranți musulmani săraci - n.trad.].

Dar nu numai evreii Franței trăiesc în frică. Săptămâna trecută poliția din Nantes a avertizat comunitatea homosexuală din oraș să-și ia precauții suplimentare, din cauza unei serii de atacuri brutale. Atacurile au un tipar similar: un bărbat își aranjează o întâlnire printr-o aplicație de întâlniri, iar când ajunge la locul stabilit e luat la bătaie de o bandă de tineri.

Știrea constituie încă un motiv de jenă pentru Nantes, care se lăuda de mult vreme că e cel mai progresist oraș din Franța și cel mai primitor cu imigranții. La începutul acestui an primăria promitea că va face orașul mai sigur pentru femei și homosexuali, dat fiind că se înmulțiseră cazurile de hărțuire fizică și verbală. Printre măsurile vizate se numără ameliorarea iluminatului stradal.

Atacurile homofobe iau amploare pe tot cuprinsul Franței. Incidentele violente s-au înmulțit cu 7% în 2024 comparativ cu anul precedent. Chiar luna aceasta au fost descoperite în același loc în apele Senei cadavrele a patru bărbați - un francez, doi algerieni și un tunisian - și poliția se bazează pe moment pe supoziția că au fost omorâți fiindcă erau homosexuali. În custodia ei se află un suspect tunisian care, conform presei franceze, e un „adept al islamului salafist, care e foarte strict și conservator”.

Răspunsul furios al lui Macron la criticile israeliene și americane indică faptul că acestea au atins un punct sensibil. În urmă cu doi ani chiar președintele Franței admitea că violența „dez-civilizează” țara.

Acea „dez-civilizare” accelerează acum, sub ochii unui guvern neputincios, într-atât încât Franța e pe punctul de a deveni o țară periculoasă pentru evrei, homosexuali și femei.

