Titulatura de Capitală Europeană a Culturii reprezintă o excelentă oportunitate pentru creșterea profilului internațional al Timișoarei și stimularea turismului. Sloganul Timișoara 2023 se intitulează „Shine your light – Light up your city!” și vizează punerea în lumină a moștenirii multiculturale și deschiderea către temele importante ale momentului.

Pe parcursul a trei zile (17-19 februarie 2023), programul de deschidere din Timișoara va include un program complet de activități culturale, concerte, teatru, expoziții, ateliere deschise, dispersate în tot orașul – un set de acțiuni care implică multipli operatori culturali locali și multiple noduri urbane.

Programul deschiderii este accesibil aici: https://opening.timisoara2023.eu/program/