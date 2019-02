Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, desemnat oficial candidatul PES la șefia Executivului European, s-a referit în discursul ținut la Congresul de la Madrid la relația cu PSD și Liviu Dragnea.

Frans Timmermans a povestit că vineri și el și președintele PES, Serghei Stanișev, și liderul Grupului S&D din Parlamentul European, Udo Bullmann, i-au spus lui Liviu Dragnea că, dacă PSD vrea să facă parte din această familie, trebuie să respecte valorile fundamentale ale social-democraților: statul de drept, libertatea presei, lupta anticorupție. Liderul PSD ar fi spus - potrivit lui Timmermans - că va respecta aceste lucruri.

”Liviu, dacă vreţi să faceţi parte din această familie, trebuie să respectaţi valorile noastre fundamentale. Iar Liviu a spus că vor face asta. Vom avea discuţii pe acest subiect în săptămânile viitoare. Nu putem face niciun compromis în acest sens. E o linie roşie pentru mişcarea noastră, e o linie roșie pentru Europa”, a declarat Frans Timmermans la Congresul PES de la Madrid.

Discursul lui Timmermans a contrastat puternic cu cel susținut vineri de Liviu Dragnea, care a vorbit de răul produs de dreapta atât în România, cât și în restul Europei.

Președintele PSD nu a fost primit prea bine, eurodeputata Ana Gomes huiduindu-l la finalul discursului de vineri seara.

”Afară cu corupţii! Nu vrem corupţie şi corupţi în PES şi în S&D”, a strigat din sală Ana Gomes către Liviu Dragnea, potrivit Libertatea.





Values? Having the corrupt Liviu Dragnea, of ????????, speak at #ItsTime Congress and the protector of the corrupt @JosephMuscat_JM, of ????????, wander around rubbing shoulders with @TimmermansEU? Where’s the credibility in standing up for those values? @PES_PSE @TheProgressives https://t.co/L33woRsTqj