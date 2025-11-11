Reacția șefei diplomației române vine după ce, noaptea trecută, Rusia a bombardat din nou Ucraina, cu consecințe pe teritoriul României.

"Noaptea trecută, Rusia a bombardat din nou Ucraina, cu consecințe pe teritoriul României. Bombardamentul rus de aseară asupra infrastructurilor porturilor comerciale ucrainene a generat căderea unor fragmente de drone într-o zonă locuită de pe teritoriul României. Aceste acțiuni fac parte dintr-o serie de incidente similare și reprezintă o caracteristică a războiului de agresiune dus de Rusia", a scris marți pe X ministra de Externe, Oana Țoiu.

Un mesaj RO-ALERT a fost transmis marți dimineața locuitorilor din nordul județului Tulcea prin care erau informați despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, pe fondul războiului din Ucraina.

"În cursul nopții de 10 spre 11 noiembrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în urma informațiilor primite din partea Statului Major al Forțelor Aeriene, au transmis un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zona de nord a județului Tulcea prin care erau informați despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Mesajul a fost transmis la ora 00:07 și a avut o valabilitate de 90 de minute. Prin mesaj au fost transmise populației măsuri de protecție și de siguranță pe care să le adopte în cazul în care situația o impune", a informat ISU Tulcea.



"Nu vom ezita să creștem prețul pe care Rusia îl plătește pentru astfel de acțiuni imprudente și ilegale. România, UE și SUA au adoptat sancțiuni care au avut deja un impact important. Pregătim noi sancțiuni și măsuri concrete care să impună un cost substanțial agresorului", a mai scris Oana Țoiu.