România nu a primit nicio solicitare de survol în contextul unei eventuale deplasări a președintelui rus Vladimir Putin la întâlnirea anunțată de Trump la Budapesta, a declarat luni ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

''Nu a fost transmisă până acum o asemenea solicitare sau o confirmare a zborului sau prezenței în acest context, dar să ne concentrăm pe elementul de bază: bunele practici potrivit cărora Putin cere permisiunea înainte de intra în spațiul aerian european'', a spus șefa diplomației române, la sosirea la Consiliul Afaceri Externe, desfășurat luni în Luxemburg.

Întâlnirea din capitala ungară a fost anunțată de președintele Donald Trump, după discuția telefonică cu Vladimir Putin de săptămâna trecută.

Premierul ungar Viktor Orban i-a garantat președintelui rus Vladimir Putin asigurarea condițiilor pentru desfășurarea acestei întâlniri.

Președintele rus are un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională.