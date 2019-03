Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat duminică că partidul său îşi propune să obţină un scor de 10% la alegerile europarlamentare din luna mai.

”Noi mergem cu propria listă şi încercăm să le demonstrăm încă o dată tuturor ipocriţilor din politică faptul că acest partid are vână şi are obiective pentru care se bate. Intrăm în această bătălie politică pentru că vrem ca Traian Băsescu să ajungă la Bruxelles, pentru că România, de când a intrat în Uniunea Europeană, are un gol imens acolo. Nimeni n-a reuşi să se impună şi să le explice europenilor că om fi intrat noi mai târziu în UE, dar suntem o naţiune mare, cu o cultură puternică, cu resurse uriaşe şi dornică de o viaţă mai bună, de salarii ca-n Europa, de pensii ca-n Europa, de o viaţă pe care o merităm. (...) Cu Traian Băsescu primul pe lista de la europarlamentare, vrem să obţinem un scor de 10%", a spus Eugen Tomac, în cadrul Colegiului Judeţean al PMP Vaslui, relatează Agerpres.

Zilele trecute, Tomac spunea că Traian Băsescu nu s-a hotărât încă dacă va candida sau nu.