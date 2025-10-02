După deschiderea unei anchete privind această navă, numită „Pushpa” sau „Boracay”, militari francezi au urcat la bord. Emmanuel Macron a rămas „foarte prudent” în legătură cu o posibilă legătură cu recentele survolări de drone în Danemarca.

„Le Monde” (Franța) relatează că Justiția franceză a deschis o anchetă, miercuri 1 octombrie, în legătură cu un petrolier ancorat în largul coastelor Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), vizat de sancțiuni europene în februarie pentru apartenența sa la flota-fantomă rusă. Nava este, de asemenea, suspectată că ar fi implicată într-un survol recent cu drone în Danemarca. Doi membri ai echipajului sunt în arest preventiv, a anunțat procurorul din Brest, Stéphane Kellenberger, la începutul serii. Cei doi membri „se prezintă drept comandantul navei și secundul său”, a precizat acesta pentru Agenția France-Presse (AFP).

„Au fost comise greșeli foarte grave de către acest echipaj, care justifică, de altfel, judiciarizarea procedurii începând de astăzi”, a declarat Emmanuel Macron, în marja unui summit european la Copenhaga, în Danemarca.

Președintele francez a dorit totuși să rămână „foarte prudent” în privința unei eventuale legături între această navă, numită Pushpa sau Boracay și arborând pavilion beninez, și survolările cu drone din Danemarca. El a insistat asupra luptei împotriva flotei-fantomă ruse, nave sub pavilioane străine folosite de Moscova pentru a ocoli sancțiunile occidentale privind vânzările sale de petrol.

În cursul după-amiezii, militari francezi au urcat la bordul petrolierului, au constatat miercuri jurnaliști ai AFP care au survolat nava. Militarii, în uniformă de camuflaj și cu cagule, efectuau o patrulă pe puntea vasului. Nava a fost „capturată sâmbăta trecută”, iar „o echipă de inspecție a urcat la bord”, a precizat o sursă militară pentru AFP.

Un traseu de-a lungul coastelor daneze, potrivit unui site de urmărire a navelor

AFP a analizat traseul navei pe baza datelor site-ului de monitorizare VesselFinder: petrolierul de 244 de metri pleacă din India la începutul lunii august, rămâne ancorat în largul satului rus Ust-Luga până la 18 septembrie, dată la care pleacă spre portul rus Primorsk, în apropiere de Sankt Petersburg, pe cealaltă parte a golfului Finlandei, potrivit agenției de presă. Rămâne aproximativ zece ore în terminalul petrolier, înainte de a pleca spre vest.

Pe 22 septembrie, prima zi a misterioaselor survolări cu drone deasupra aeroporturilor daneze, ajunge în largul coastelor Poloniei și Suediei, apoi în dreptul coastelor daneze. Pe 23 septembrie, în jurul orei 3 dimineața (GMT), este reperat la sud de insula daneză Lolland, înainte de a naviga spre strâmtoarea Great Belt, care mărginește Danemarca continentală.

Pe 25 septembrie, în timpul nopții, se află la circa 160 de kilometri vest de Danemarca, înainte de a pune cap compas la 12:35 (GMT) spre Canalul Mânecii pentru a ajunge în Atlantic și a-și continua drumul spre sud. Pe 28 septembrie la miezul nopții (GMT), își schimbă complet direcția și se îndreaptă spre țărmurile Franței, unde se oprește în largul coastelor Saint-Nazaire.

„Refuz de a se conforma”

Mai devreme, miercuri, procurorul din Brest, Stéphane Kellenberger, explicase pentru AFP că a deschis o anchetă pentru „neprezentarea dovezii naționalității navei/pavilionului” și „refuz de a se conforma”, fără alte detalii.

Nava este suspectată că ar fi implicată în survolările cu drone care au perturbat traficul aerian danez, potrivit site-ului specializat The Maritime Executive, care precizează că vasul ar fi putut servi drept „platformă de lansare” sau „momeală”.

Construită în 2007, nava de 244 de metri lungime și-a schimbat numele și pavilionul de numeroase ori, fiind înregistrată alternativ în Gabon, Insulele Marshall și Mongolia, potrivit site-ului www.opensanctions.org. Procurorul a încredințat investigațiile jandarmeriei maritime.

Sursa: Rador Radio România