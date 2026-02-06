Fie că se opun politicilor administrației Trump, fie că sunt puși în pericol de acestea, unii americani încearcă să părăsească Statele Unite. Europa oferă promisiunea securității și a puterii de cumpărare, scrie „Courrier International” (Franța).

Departe de visul american, unii cetățeni americani visează acum să plece. Conform unui sondaj Gallup publicat în noiembrie 2025, „timp de douăzeci de ani, americanii nu au exprimat niciodată o dorință atât de puternică de a părăsi definitiv Statele Unite”.

Acest interes pentru emigrare este dificil de cuantificat, dar creșterea cererilor de viză și cetățenie, precum și numărul de persoane care se stabilesc în străinătate, sunt indicii, potrivit „The New Yorker”.

„Seattle Times” subliniază, de asemenea, tendința crescândă de renunțare la cetățenie: în 2009, aceasta viza „doar câteva sute de americani”, dar „de ceva vreme, cifrele au explodat, depășind 5.000 de cazuri anual”.

O evoluție fără precedent pentru această țară: 30% dintre cetățenii care dezaprobă direcția politică adoptată de Statele Unite de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă ar dori să plece. Înainte de 2017, interesul pentru expatriere și opinia despre președintele american nu erau corelate, potrivit Gallup.

Mai multe politici implementate de administrația Trump stau la baza acestor plecări. Printre acestea se numără reprimarea imigranților de către Washington, dar și erodarea drepturilor LGBTQI.

„New York Times” adaugă, pe baza unui sondaj informal, că violența armată, fie că este "comisă de concetățeni sau de forțele de ordine puternic înarmate", este, de asemenea, un motiv frecvent al dorinței de plecare.

În cele din urmă, sunt citați și mai mulți factori socioeconomici. „New Yorker” notează că persoanele din clasa de mijloc care pleacă „caută aceleași lucruri pentru care strămoșii lor au venit în America: stabilitate politică, egalitate de șanse și libertate”.

Pe lângă Canada, Australia și Mexic, Europa este, de asemenea, populară. „The New Yorker” estimează la peste 26.000 cererile americanilor pentru pașapoarte irlandeze în primele opt luni ale anului 2025 și notează un număr record de cereri pentru cetățenie britanică între ianuarie și martie.

În Germania și Austria, „mii de oameni au solicitat cetățenia […], care este acordată automat descendenților evreilor persecutați de regimul nazist”. „Portugal News” notează că „numărul cetățenilor americani care locuiesc în Portugalia a crescut de la 14.129 în 2023 la 19.258 în 2024”.

Visul de a trăi în străinătate rămâne zădărnicit de realitățile geopolitice. „Boston Globe” avertizează: „Având în vedere influența globală a lui Trump […], găsirea unei țări care să nu fie afectată de deciziile sale este o sarcină dificilă”.

