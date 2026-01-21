Președintele american, Donald Trump, a anunțat marți o întâlnire privind Groenlanda cu „diferite parți” în marja Forumului Economic de la Davos, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

„Am fost de acord cu o întâlnire a diferitelor parți la Davos, Elveția”, a scris președintele pe rețeaua sa de socializare Truth Social, fără a specifica când va avea loc întâlnirea.

„Așa cum am spus foarte clar tuturor, Groenlanda este imperativă pentru securitatea națională și globală. Nu se poate da înapoi în această privință; toată lumea este de acord!”, a adăugat el.

Donald Trump a indicat, de asemenea, că a avut „o conversație telefonică foarte bună” cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, cu privire la Groenlanda.

„Statele Unite ale Americii sunt de departe cea mai puternică țară din lume (...) Suntem singura Putere capabilă să asigure Pacea în lume și acest lucru se face, pur și simplu, prin Forță!”, ​​a spus el.

Donald Trump a afirmat luni că liderii europeni „nu vor opune prea multă rezistență” planului său de a ocupa Groenlanda.

„Nu cred că vor opune prea multă rezistență. Trebuie să o avem”, a declarat el unui jurnalist din Florida care l-a întrebat ce intenționează să le spună europenilor care se opun planurilor sale.

Rezistență scăzută din partea europenilor

Dl Trump își exprimase anterior dezamăgirea că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace. „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”, a scris el într-un mesaj adresat prim-ministrului norvegian, Jonas Gahr Store, dezvăluit luni și autentificat de biroul domnului Store.

Confruntat cu opoziția țărilor europene, Donald Trump a amenințat că va impune noi taxe vamale pentru opt țări – printre care Franța, Regatul Unit și Germania.

Uniunea Europeană a promis un răspuns.

„Cred că ar fi foarte neinspirat”, a avertizat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, înainte de deschiderea Forumului Economic Mondial.

„Președintele Trump consideră Groenlanda un atu strategic pentru Statele Unite. Nu vom externaliza securitatea din emisfera noastră către altcineva”, a adăugat el în fața jurnaliștilor.

Sursa: Rador Radio România