Secretarul general al NATO consideră că Spania nu poate îndeplini obiectivele Alianței investind mai puțin de 3,5% din PIB în apărare, scrie „Cadena SER” (Spania).

Donald Trump a atacat din nou Spania în fața secretarului general al NATO, Mark Rutte, la Casa Albă. De data aceasta, președintele SUA a declarat că țara nu este un „jucător de echipă” în cadrul Alianței.

Cu această ocazie, președintele a explicat că toată lumea se angajase să ajungă la cheltuieli de apărare de 5% din PIB, cu excepția Spaniei, care a rămas la 2%. „Cred că va trebui să vorbești cu ei”, i-a spus el lui Rutte.

„Spania nu este un jucător de echipă. În afară de Spania, toată lumea este dedicată 100%. Cred că puteți rezolva problema cu Spania foarte ușor”, i-a spus Trump secretarului general al NATO într-o conferință de presă după întâlnirea sa cu Rutte.

Trump a afirmat că are „o relație excelentă cu țările NATO”, după ce acestea au convenit în iunie să majoreze cheltuielile pentru apărare de la 2% la 5% până în 2030, „cu excepția Spaniei”. În ultimele zile, președintele SUA a afirmat că Spania ar trebui să primească „o mustrare” pentru că nu și-a îndeplinit obiectivele și chiar a sugerat excluderea ei din organizație și impunerea de tarife vamale.

La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a indicat miercuri, la Washington, că Spania nu poate îndeplini obiectivele de capacitate impuse de Alianță investind mai puțin de 3,5% din PIB, așa cum a propus guvernul spaniol.

„Spania s-a angajat să îndeplinească obiectivele de capacitate. Ei spun 'putem face asta cu un procent sub 3,5%'. Le-am spus că nu pot și vom ști în curând cine are dreptate”, le-a declarat Rutte reporterilor care îl așteptau în fața Casei Albe.

În timpul discursului său, rezidentul Casei Albe a declarat că Statele Unite sunt un membru „foarte mândru” al Alianței Atlantice și a afirmat că are „o relație excelentă” cu celelalte țări membre. De asemenea, Trump a menționat că majoritatea țărilor, „cu excepția Spaniei”, s-au alăturat angajamentului de cinci procente, comparativ cu cele două procente convenite.

La summitul din Țările de Jos, Spania și-a confirmat sprijinul pentru declarația care stabilește un prag de cinci procente pentru cheltuielile de apărare până în 2035, în urma unei scrisori din partea secretarului general al Forțelor Aliate, Mark Rutte, care a acordat Spaniei mai multă flexibilitate pentru a-și îndeplini obiectivele de capabilitate fără a fi obligată de o cifră specifică.

NATO insistă că acest lucru nu se traduce într-o clauză de renunțare voluntară și subliniază că Spania va trebui să investească peste 3% pentru a-și îndeplini obligațiile de securitate față de organizație. Guvernul spaniol reiterează că aceste angajamente pot fi îndeplinite prin dedicarea a doar 2,1% din PIB bugetului militar și susține că scrisoarea „interpretativă” a lui Rutte permite Spaniei să se sustragă pragului de 5%.

Sursa: Rador Radio România