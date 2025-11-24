Oficiali ucraineni, americani și europeni se întâlnesc duminică în Elveția pentru a discuta planul lui Donald Trump pentru Ucraina, care pune Kievul în pericol de capitulare forțată, dar care, potrivit Washingtonului, nu constituie o ofertă finală.

Administrația americană prezintă acum acest document în 28 de puncte, care își propune să pună capăt conflictului declanșat de aproape patru ani de invazie rusă, drept „un cadru pentru negocieri”, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Salutat de președintele rus, Vladimir Putin, textul reiterează câteva cerințe cheie ale Moscovei: ca Ucraina să cedeze teritoriu, să accepte să reducă dimensiunea armatei sale și să renunțe la statutul de membru NATO. Cu toate acestea, oferă garanții de securitate occidentale Kievului pentru a preveni orice alte atacuri rusești.

Planul a declanșat o avalanșă de activități în rândul aliaților europeni ai Ucrainei, care și-au intensificat contactele și au cerut reluarea negocierilor care să îi implice pe ei și Kievul, în ciuda nerăbdării inițiale exprimate de președintele Statelor Unote.

Administrația Trump a insistat sâmbătă că planul de rezolvare a conflictului din Ucraina anunțat săptămâna aceasta își are originea în Statele Unite și nu a fost pur și simplu un răspuns la cerințele Rusiei, așa cum au susținut unii senatori americani.

„Este complet fals”, a declarat pe X purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, reacționând la declarațiile a doi senatori.

Acești senatori au declarat că secretarul de stat Marco Rubio le-a spus că documentul nu reprezintă poziția oficială a SUA, ci mai degrabă servește drept punct de plecare pentru discuții și include o „listă de dorințe ale Rusiei”.

„Secretarul Rubio ne-a sunat în această după-amiază. Cred că ne-a explicat foarte clar că suntem destinatarii unei propuneri care a fost transmisă unuia dintre reprezentanții noștri. Aceasta nu este recomandarea noastră. Acesta nu este planul nostru de pace”, a declarat senatorul republican Mike Rounds.

Donald Trump îi dăduse omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, termen până pe 27 noiembrie, Ziua Recunoștinței, pentru a răspunde.

Însă sâmbătă, miliardarul republican a răspuns „nu” la întrebarea dacă planul său constituie „ultima sa ofertă” de a rezolva cel mai sângeros conflict din Europa de la al doilea război mondial încoace.

„Listă de dorințe rusești”

Acest text „prezintă un cadru solid pentru negocieri. Se bazează pe elemente furnizate de partea rusă, dar și pe contribuții din partea Ucrainei”, a adăugat ministrul de externe, Marco Rubio pe X.

Astfel, el a negat că le-ar fi spus senatorilor americani, așa cum au susținut mai mulți oficiali aleși, că planul nu constituie poziția americană, ci „o listă de dorințe rusești”.

Dl. Rubio este așteptat duminică la Geneva, alături de trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, pentru discuții cu oficiali ucraineni și europeni. Aceștia se vor alătura secretarului apărării, Daniel Driscoll.

Delegația ucraineană va fi condusă de mâna dreaptă a dlui Zelenski, președintele administrației prezidențiale, Andri Iermak.

Pe partea europeană, consilierii pe probleme de securitate națională ai liderilor francez, german, britanic și italian vor participa la discuțiile de la Geneva.

Reuniți la summitul G20 de la Johannesburg, 11 țări, în principal europene, au declarat sâmbătă că planul american „va necesita eforturi suplimentare”, temându-se că ar putea lăsa Ucraina „vulnerabilă la viitoare atacuri”.

Președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat marți o reuniune prin videoconferință a țărilor care susțin Ucraina. Potrivit acestuia, fără „măsuri de descurajare, rușii se vor întoarce”.

Întreruperi de curent

Vladimir Putin a afirmat că textul american „ar putea servi drept bază pentru o soluționare definitivă și pașnică” a conflictului care a început în februarie 2022, declarându-și disponibilitatea pentru „discuții aprofundate asupra tuturor detaliilor” textului.

Aceste propuneri americane vin într-un moment în care președinția ucraineană este destabilizată de un vast scandal de corupție care implică apropiați ai dlui Zelenski, când armata este în retragere pe linia frontului și când populația este supusă unor pene de curent de mare amploare din cauza atacurilor aeriene rusești.

Aflat sub presiune, liderul ucrainean a dat asigurări vineri că va propune „alternative” interlocutorilor săi americani, considerând că țara sa trece „printr-unul dintre cele mai dificile momente din istoria sa” și referindu-se la o „alegere foarte dificilă”: „pierderea demnității sau riscul de a pierde un partener cheie”, Statele Unite.

Însă trimisul american în Ucraina, Keith Kellogg, a respins sâmbătă seara aceste remarci drept o „atitudine” destinată opiniei publice ucrainene, referindu-se în continuare la plan ca la un „cadru””.

„Există elemente care trebuie codificate și explicate puțin mai detaliat, dar aproape am ajuns” a declarat el la Fox News, adăugând că este convins că devine „dificil pentru Kiev să spună nu, având în vedere garanțiile de securitate” incluse în text.

Planul prevede garanții de securitate echivalente ale NATO, al cărui tratat conține o clauză de apărare colectivă în caz de atac.

Însă conform textului, cele două regiuni ale bazinului minier și industrial Donbas, Donețk și Luhansk (est), precum și Crimeea anexată în 2014, ar urma să fie „recunoscute de facto ca fiind rusești, inclusiv de către Statele Unite”, iar Moscova ar urma să primească alte teritorii ucrainene care se află și astăzi sub controlul Kievului.

Rusia ar urma să vadă cum izolarea sa față de lumea occidentală se încheie odată cu reintegrarea în G8 și ridicarea treptată a sancțiunilor, dar și realizată dorința sa de a distanța definitiv Kievul de Alianța Atlantică consacrată în Constituția Ucrainei.

Kievul ar trebui să își limiteze armata la 600.000 de soldați și să se bazeze pe protecția avioanelor de vânătoare europene cu baza în Polonia, în timp ce NATO s-ar angaja să nu staționeze trupe în Ucraina.

