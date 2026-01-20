Europa este obligată să caute noi alianțe comerciale și politice pentru a avea o marjă mai mare de răspuns față de SUA, scrie Manuel V. Gómez pentru „El Pais” (Spania), constatând că Donald Trump a fost cel mai bun aliat al acordului UE-Mercosur.

Republicanul nici măcar nu își preluase funcția când președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a îmbarcat într-un avion în decembrie 2014 și a ajuns la Montevideo pentru a semna un acord de principiu – al doilea – în negocierile care s-au prelungit de-a lungul acestui secol. Faptul că discuțiile au durat 26 de ani vorbește de la sine despre rezistența internă europeană cu care s-a confruntat acest pact și că doar revenirea lui Trump la putere a depășit-o vorbește despre șocul anticipat în relațiile internaționale și comerciale, chiar dacă capacitatea republicanului de a surprinde a depășit toate așteptările.

Această alianță – fără să vrea, desigur – a devenit din nou clară sâmbăta aceasta. Nici măcar nu începuse ceremonia oficială de la Asunción pentru semnarea unui pact care încă necesită ratificare, când Trump a intrat în acțiune, anunțând că, începând cu 1 februarie, va majora tarifele pentru cele opt țări europene – șase dintre ele membre ale UE – care au participat la exercițiile militare desfășurate de Danemarca în Groenlanda pentru a demonstra Washingtonului că suveranitatea daneză este respectată și că este angajată în securitatea Arcticii.

Anunțul președintelui SUA arată clar, încă o dată, că el înțelege doar legea celui mai puternic și că acesta este conceptul pe care intenționează să îl aplice pentru a remodela geopolitica globală. Trump însuși a spus acest lucru acum câteva zile. Unde este limita acestui criteriu? „Propria mea moralitate. Propria mea mentalitate. Acesta este singurul lucru care mă poate opri. Nu am nevoie de dreptul internațional”, a răspuns el într-un interviu acordat cotidianului „The New York Times”.

Deși Trump a precizat deja vineri cum intenționează să răspundă celor care nu au acceptat planurile sale de anexare a Groenlandei, anunțul acestor tarife a demonstrat încă o dată că cea mai mare putere a sa este capacitatea de a surprinde. Reacțiile au venit rapid, chiar luând măsuri concrete: Parlamentul European urmează să suspende aprobarea unei părți semnificative din umilitorul acord comercial încheiat vara trecută între Washington și Bruxelles. Dar cel mai puternic și eficient răspuns se desfășura în Paraguay chiar în momentul în care președintele SUA își anunța intențiile pe rețelele de socializare: semnarea acordului UE-Mercosur.

Va mai avea loc un alt summit, cu excepția unor circumstanțe neprevăzute, la sfârșitul acestei luni, la New Delhi. Acolo va avea loc un summit între India și UE, unde va fi anunțat un alt acord comercial. Acesta va fi mai puțin ambițios decât cel încheiat cu Mercosur, dar, la fel ca acesta, va avea o valoare strategică și simbolică semnificativă, la fel cum au fost acordul semnat cu Indonezia acum câteva luni și acordurile actualizate și reînnoite cu Mexic și Chile.

Extinderea alianțelor comerciale cu parteneri previzibili – Statele Unite sub Donald Trump nu se încadrează în această categorie – reprezintă un pas major către reducerea dependenței comerciale a Europei de partenerul său odinioară cel mai important. Lipsa de reacție a UE în primăvara trecută, când Washingtonul și-a lansat ofensiva comercială, poate fi explicată prin necesitatea de a menține piața americană deschisă pentru produsele europene. Deschiderea de noi piețe și diversificarea nu vor elimina complet potențialele daune, dar vor face un contraatac mai puțin dureros, dacă este necesar.

Această nouă criză sistemică majoră, acum geopolitică – crizele fiind aliații integrării europene, conform expresiei banale inventate de Jean Monnet – plasează UE în fața necesității de a aprofunda proiectul său neterminat. Acordul cu Mercosur este doar un pas, în așteptarea confirmării. Mai sunt tabuuri de dărâmat. Deocamdată, aliatul său, Trump, a contribuit la demontarea acestuia.

Sursa: Rador Radio România