Donald Trump cere lui Putin să oprească războiul și afirmă că Ucraina își poate recupera teritoriul, în timp ce Zelenski promite demisia pentru pace, iar NATO și SUA raportează noi interceptări de avioane rusești, scrie „La Stampa” (Italia).

„Rusia a pierdut milioane de soldați, nimic. O nenorocire. Economia lor este în colaps, este o rușine că continuă să ucidă oameni. Putin trebuie să se oprească”, a declarat președintele american Donald Trump, în timpul unei întâlniri cu președintele turc Erdogan la Casa Albă.

Ucraina are oportunitatea de a-și recupera întreg teritoriul, a reiterat Donald Trump, subliniind că opinia sa se bazează pe observarea a ceea ce face Rusia.

Volodimir Zelenski este pregătit să demisioneze, dacă se ajunge la o încetare a focului. Președintele ucrainean continuă să facă apel la Occident să sprijine Kievul împotriva Rusiei, așa cum a subliniat în discursul său la Adunarea Generală a ONU, dar a asigurat că obiectivul său „este să pună capăt războiului”, nu să își păstreze funcția pe care o deține din 2019. Zelenski a garantat, apoi, că Ucraina are sprijinul explicit al președintelui american Donald Trump pentru a ataca obiective rusești, cum ar fi infrastructura energetică și fabricile de armament.

Totodată, Danemarca a raportat din nou prezența dronelor în spațiul său aerian, în apropierea mai multor aeroporturi. NATO a raportat că „două avioane de vânătoare Gripen maghiare din cadrul misiunii de Poliție Aeriană Baltică decolează de la baza aeriană Siauliai, Lituania, pentru a răspunde prezenței unui Su-30, a unui Su-35 și a trei MiG-31 rusești care zburau în apropierea spațiului aerian leton”. NORAD, Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială, a raportat că avioane de vânătoare americane au fost mobilizate pentru a identifica și intercepta patru aeronave militare rusești, care zburau în apropiere de Alaska. Diplomații europeni ar fi avertizat Kremlinul, într-o reuniune cu ușile închise la Moscova, că NATO este pregătită să răspundă cu forță maximă la alte încălcări, inclusiv doborârea de avioane rusești.

Vladimir Putin se va întâlni vineri la Moscova cu președintele belarus Lukașenko, potrivit agenției „Tass”. Potrivit purtătorului de cuvânt al liderului belarus, Natalia Eismont, agenda include „întreaga gamă a relațiilor regionale și bilaterale”, în timp ce Lukașenko a declarat în ultimele zile că va transmite mesaje americane aliatului său Putin.

