După discuțiile de luni cu președintele Zelenski și cu liderii europeni, Donald Trump l-a sunat pe Viktor Orban, pentru a discuta despre motivul pentru care Ungaria blochează negocierile de aderare a Ucrainei la UE, notează „Euronews” (Italia).

Potrivit „Bloomberg”, un grup de lideri europeni reuniți la Casa Albă i-au cerut lui Trump să-și folosească influența asupra lui Orban pentru a-l presa să sprijine cererea Ucrainei de aderare la UE. În timpul apelului cu Trump, Ungaria și-a exprimat de asemenea interesul de a găzdui o nouă rundă de discuții între președintele rus Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Apelul a urmat orelor de discuții dintre Trump, Zelenski și liderii europeni, care s-au adunat la Washington alături de liderul ucrainean pentru a sprijini o abordare unitară față de procesul de pace. În final, tot conform „Bloomberg”, președintele Trump l-a sunat mai întâi pe Putin și, apoi, pe Orban.

Marți, într-o postare pe Facebook, Orban a publicat un mesaj în care declară că a ascultat cererea de aderare la UE, dar că nu are nicio intenție să cedeze.

Grănicerii ucraineni au arestat în regiunea Odesa un bărbat care a organizat un canal pentru expulzarea ilegală a cetățenilor ucraineni în România, a anunțat Serviciul public de frontieră. Bărbatul, rezident în zona de frontieră, a încercat să mituiască un soldat din detașamentul Izmail, oferindu-i 6.000 de dolari și 900 de euro în schimbul trecerii ilegale peste Dunăre pentru el, pentru fiul său în vârstă de 19 ani și alți cinci bărbați. Grupul intenționa să treacă granița cu o barcă motorizată. Agentul de frontieră a raportat oferta, iar în timpul unei operațiuni speciale, inițiatorul și complicii săi au fost arestați. Organizatorului i s-a deschis un dosar penal, iar celorlalți bărbați implicați li s-au întocmit procese-verbale administrative.

În 24 de ore, 175 de atacuri rusești au fost înregistrate pe teritoriul ucrainean, se arată într-un comunicat transmis miercuri dimineață de Statul Major General al Forțelor Armate Ucrainene. Forțele ruse au fost active pe fronturile Pokrovsk, Liman și Novopavlivka, unde 111 atacuri au fost respinse de armata ucraineană. Armata rusă „a lansat patru rachete și 82 de atacuri aeriene împotriva pozițiilor unităților și așezărilor ucrainene, folosind zece rachete și lansând 153 de bombe aeriene ghidate”. Totodată, Moscova „a efectuat 5.611 atacuri, dintre care 66 cu lansatoare multiple, și a folosit 5.610 drone kamikaze”, continuă comunicatul.

Zonele cele mai afectate sunt „așezările Gremiah în regiunea Cernihiv; Nova Sloboda, Cernațke în regiunea Sumi; Kostiantinivka, Dobropillia, Ivanopillia în regiunea Donețk; Bilogiria, Primorske în regiunea Zaporijjia; și Odradokamianka în regiunea militară ucraineană”, a adăugat.

Forțele rusești au atacat Ucraina cu două rachete balistice Iskander-M și 93 de drone de diferite tipuri, inclusiv kamikaze Shahed, au anunțat Forțele Aeriene de la Kiev, pe Telegram. Apărarea antiaeriană a țării a doborât sau a neutralizat cu sisteme de război electronic o rachetă Iskander-M și 62 de vehicule aeriene fără pilot în nordul și estul țării. Atacul a lovit 20 de locații.

Harta Ucrainei afișată la Casa Albă în timpul discuțiilor dintre președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, un puternic semnal de alarmă pentru Kiev. „Harta a fost o palmă atât de puternică încât ar fi trebuit să-i aducă la rațiune pe toți cei care, timp de câțiva ani, izolați de istorie, izolați de geografie, izolați de realitate, au vorbit despre câmpul de luptă fără să înțeleagă despre ce vorbeau”, a declarat Zaharova la radioul „Sputnik”. „Această palmă probabil trebuia să-l trezească magic pe Zelenski cumva. Cred că va fi foarte dificil pentru cineva să-l aducă complet la realitate”, a concluzionat purtătoarea de cuvânt. Zaharova se referea la harta Ucrainei cu procentele de ocupație rusă afișate în Biroul Oval în timpul summitului Trump-Zelenski.

Sursa: Rador Radio România