„Există forțe care încearcă să divizeze Statele Unite și Italia, să ne redefinească istoria și să distrugă tradițiile noastre comune”, notează „Avvenire” (Italia).

Prim-ministrul Giorgia Meloni nu a putut participa la gala aniversară de 50 de ani a Fundației Naționale Italo-Americane (NIAF) de la Washington („erau prea multe lucruri de făcut pentru țara pe care o iubim”, a explicat ea), dar a transmis un mesaj video puternic împotriva „culturii woke”, pe care a acuzat-o că „șterge istoria fundamentală a italo-americanilor și le neagă locul special în această națiune”. Prim-ministrul se referea în mod specific la Ziua lui Columb (Colombus Day), sărbătoarea care îl celebrează pe exploratorul italian și care, în ultimii ani, a devenit controversată fiind considerată lipsită de respect față de nativii americani.

„Ziua lui Columb este aici pentru a rămâne”, a spus prim-ministrul, mulțumindu-i lui Donald Trump pentru că în urmă cu câteva zile a dispus ca sărbătoarea să aibă loc.

Președintele american i-a răspuns prim-ministrului postând un videoclip cu aceasta pe contul său de socializare, Truth, și repostând un tweet în care prim-ministrul italian este lăudat. „Giorgia Meloni provoacă UE și solicită un acord comercial direct cu Trump. Bravo, Meloni. Este o mișcare genială”, scrie tweet-ul. In timp ce în fața celor peste două mii de persoane prezente în sala de bal a istoricului hotel Hilton din capitala SUA, cel în fața căruia a fost împușcat în 1981 Ronald Reagan, a fost citi un un mesaj trimis de președintele Sergio Mattarella „Cetățenii americani de origine italiană contribuie la măreția Statelor Unite prin ingeniozitate, umanitate și hărnicie”, a declarat șeful statului într-un discurs citit de ambasadorul Italiei la Washington, Marco Peronaci. „A 50-a aniversare a NIAF demonstrează mândria de a fi făcut parte din creșterea și dezvoltarea unui popor care a reușit să se integreze în jurul valorilor libertății, egalității și democrației”, a adăugat șeful statului.

Guvernul italian a fost reprezentat de vicepreședintele Camerei Deputaților, Giorgio Mulè, ministrul Turismului, Daniele Santanchè, ministrul pentru Relații cu Parlamentul, Luca Ciriani, președintele regiunii Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, și președintele regiunii Lazio, Francesco Rocca, a cărui regiune a fost invitatul de onoare al galei. Sora prim-ministrului, Arianna Meloni, a fost și ea prezentă. Printre laureații din acest an s-a numărat și John Elkann. „Am o poveste de dragoste cu Statele Unite, țara în care m-am născut, și o poveste de dragoste cu Italia, țara în care îmi am rădăcinile”, a declarat președintele Stellantis și Ferrari. Însă primele pagini ale ziarelor au fost ocupate de atacul Giorgiei Meloni împotriva culturii „woke”.

Sursa: Rador Radio România