Președintele american Donald Trump a vorbit din nou duminică seara despre dorința sa ca Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, să treacă sub control american.

Într-un interviu acordat revistei The Atlantic, publicat duminică, Donald Trump și-a reiterat dorința de a prelua controlul asupra Groenlandei.

"Avem nevoie de Groenlanda, absolut. Avem nevoie de ea pentru apărare", a declarat el publicației americane.

Ulterior, Trump le-a spus din nou reporterilor de la bordul Air Force One: "Avem nevoie de Groenlanda din punctul de vedere al securității naționale, iar Danemarca nu va fi capabilă să facă acest lucru".

"Ne vom ocupa de Groenlanda în aproximativ două luni", a adăugat Trump. "Haideți să vorbim despre Groenlanda peste 20 de zile".

Comentariile sale au venit la o zi după ce armata americană i-a capturat pe fostul lider venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa în timpul unui raid desfășurat în noaptea de vineri spre sâmbătă în Caracas. Acest lucru a stârnit îngrijorarea în Danemarca că același lucru s-ar putea întâmpla în Groenlanda, relatează CBS News.

Prim-ministra daneză Mette Frederiksen a declarat duminică într-un comunicat că "nu are absolut niciun sens să vorbim despre necesitatea ca Statele Unite să preia Groenlanda".

"SUA nu are dreptul să anexeze niciuna dintre cele trei națiuni din regatul danez", a spus ea, adăugând: "Prin urmare, aș îndemna insistent SUA să înceteze amenințările împotriva unui aliat apropiat din punct de vedere istoric și împotriva unei alte țări și a unui alt popor, care au spus foarte clar că nu sunt de vânzare".

În decembrie 2025, Trump l-a numit pe guvernatorul Louisianei, Jeff Landry, trimis special în Groenlanda, atrăgând noi critici din partea Danemarcei și a Groenlandei.

Sâmbătă, soția unuia dintre cei mai influenți consilieri ai lui Trump a amplificat criticile după ce a postat pe rețelele de socializare o imagine a Groenlandei în culorile drapelului american.

Katie Miller - soția adjunctului șefului de cabinet al lui Trump, Stephen Miller - a publicat imaginea controversată, pe X, la câteva ore după operațiunea militară americană împotriva Venezuelei.

Postarea ei era însoțită de mesajul "ÎN CURÂND".

Ambasadorul Danemarcei în SUA, Jesper Moeller Soerensen, a reacționat duminică printr-o postare pe rețelele sociale: "Ne așteptăm la respect deplin pentru integritatea teritorială" a Danemarcei.

"Suntem aliați apropiați și ar trebui să continuăm să colaborăm ca atare", a precizat Soerensen, adăugând că ambele țări "lucrează împreună pentru a asigura securitatea în Arctica".

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a răspuns și el pe rețelele sociale, caracterizând postarea lui Miller drept "lipsită de respect".

"Țara noastră nu este de vânzare și viitorul nostru nu este determinat de postările de pe rețelele de socializare”, a declarat Nielsen. "Suntem o societate democratică cu autonomie, alegeri libere și instituții puternice. Poziția noastră este în mod clar înrădăcinată în dreptul internațional și în acorduri recunoscute la nivel internațional. Ea rămâne valabilă".



În ianuarie anul trecut, 85% dintre groenlandezi s-au declarat împotriva unei eventuale apartenențe la SUA, potrivit unui sondaj publicat de cotidianul groenlandez Sermitsiaq. Doar 6% au fost de acord cu apartenența la Statele Unite.

