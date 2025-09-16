Președintele american Donald Trump se va întâlni „probabil” cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna viitoare și speră în continuare să negocieze un acord de pace, a declarat, marți, secretarul de stat Marco Rubio, informează News.ro.

Trump a avut „mai multe convorbiri telefonice cu Putin, mai multe întâlniri cu Zelenski și probabil încă una săptămâna viitoare la New York”, unde se desfășoară Adunarea Generală a ONU, a declarat Marco Rubio jurnaliștilor din Israel, relatează AFP.

„Președintele va continua să încerce. Dacă pacea este posibilă, el vrea să o realizeze”, a spus Rubio.

„La un moment dat, președintele ar putea ajunge la concluzia că nu este posibil. Încă nu a ajuns acolo, dar ar putea ajunge la acest punct”, a adăugat Rubio.

Acum o lună, Trump l-a primit pe Putin în Alaska – prima vizită a liderului rus într-o țară occidentală de când a ordonat invadarea Ucrainei în 2022 – iar câteva zile mai târziu s-a întâlnit cu Zelenski și cu liderii europeni la Casa Albă.

Rubio a spus că Trump este singurul care poate discuta atât cu Putin, cât și cu Zelenski și liderii europeni.

„Dacă s-ar retrage cumva din această situație sau ar sancționa Rusia și ar spune «Am terminat», atunci nu ar mai rămâne nimeni în lume care să poată media încheierea războiului”, a spus Rubio.

Trump a preluat funcția promițând că va pune capăt războiului într-o singură zi, dând vina pe predecesorul său Joe Biden pentru invazia Rusiei și criticând miliardele de dolari acordate Ucrainei de Statele Unite.

La o întâlnire din 28 februarie la Casa Albă, care a uimit aliații SUA, Trump și vicepreședintele JD Vance l-au mustrat public pe Zelenski, acuzându-l de nerecunoștință, și apoi au întrerupt temporar sprijinul militar și de informații acordat Ucrainei de către SUA.

De atunci, Zelenski s-a întâlnit de două ori cu Trump și, de fiecare dată, s-a străduit să-l laude pe președintele SUA și să-și exprime aprecierea pentru sprijinul american.