Având ca prioritate maximă consolidarea forțelor sale aeriene, Turcia a transmis o serie de propuneri aliaților săi europeni și SUA cu privire la modul în care ar putea achiziționa rapid avioane de vânătoare moderne, scrie „Proto Thema” (Grecia).

Turcia încearcă astfel să reducă decalajul față de rivalii săi regionali, cum ar fi Israelul, potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile și preluate de Reuters.

Membră NATO și având a doua cea mai mare forță militară a alianței, Turcia încearcă să profite de îmbunătățirea relațiilor cu Occidentul din ultimii ani pentru a adăuga 40 de avioane de vânătoare Eurofighter Typhoon la flota sa îmbătrânită, semnând un acord inițial în acest sens în luna iulie - dorind ca ulterior să cumpere și avioane F-35 fabricate în SUA, în ciuda sancțiunilor americane care împiedică în prezent orice acord.

Atacurile militare ale Israelului, care a folosit sute de avioane de vânătoare americane F-15, F-16 și F-35, asupra unor țări vecine Turciei, inclusiv Iran și Siria, precum și împotriva Libanului și Qatarului, au stârnit îngrijorări la Ankara în ultimul an. Aceste atacuri au scos la iveală slăbiciuni grave, determinând Turcia să acționeze rapid pentru a-și consolida forțele aeriene în vederea contracarării potențialelor amenințări.

Președintele turc Tayyip Erdogan a condamnat ferm atacurile Israelului asupra Gazei și a altor zone din Orientul Mijlociu, iar relațiile odinioară prietenoase dintre cele două țări sunt deteriorate în prezent. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că bazele și sprijinul militar al Turciei pentru Siria reprezintă o amenințare pentru țara sa.

Grecia, o amenințare mai simbolică, dar întotdeauna sensibilă pentru Turcia, ar urma să primească și ea un lot de avioane de vânătoare moderne F-35 în următorii trei ani. În ultimii ani, avioane de vânătoare din cele două țări membre NATO au fost implicate în incidente aeriene sporadice deasupra Mării Egee, iar Atena și-a exprimat în trecut îngrijorarea cu privire la consolidarea capacităților militare turcești.

Sursa: Rador Radio România