Noi, europenii, tindem să avem o percepție greșită asupra distanței geografice care separă Rusia de Statele Unite, scrie editorialistul „20 Minutos” (Spania), Carmelo Encinas.

Din cauza poziției noastre pe harta lumii, vedem întotdeauna America de Nord ca fiind foarte departe de Europa la vest și Federația Rusă ca fiind la fel de departe la est. Acesta este un defect optic care ascunde proximitatea dintre cele două țări din nordul globului, atât de aproape încât sunt separate doar de 82 de kilometri. O fâșie de mare, Strâmtoarea Bering, separă regiunea rusă Chukotka de regiunea americană Alaska. Merită să ne amintim că Alaska a făcut parte din Imperiul Rus până în 1867, când Statele Unite au cumpărat-o pentru 7 milioane de dolari, o sumă ridicolă având în vedere rezervele de petrol și minerale pe care le deține acest vast teritoriu.

Acei 82 de kilometri de ape înghețate reprezintă un obstacol natural în calea stabilirii unei rute comerciale între Eurasia și continentul american, iar în numeroase ocazii, ingineria civilă a luat în considerare posibilitatea construirii unei rute subterane capabile să transporte mărfuri între ambele maluri ale strâmtorii. Acum, la inițiativa Kremlinului, se ia în considerare posibilitatea relansării proiectului, profitând de tehnologia inovatoare a unei companii a lui Elon Musk, specializată în excavarea de tuneluri, care se presupune că îl face mai ieftin prin faptul că nu necesită prezență umană la sol. Reducerea costurilor este atât de mare încât un proiect care utilizează tehnologia tradițională ar necesita o investiție de peste 65 de miliarde de dolari, în timp ce bugetul lui Musk, spune el, nu ar ajunge la 8 miliarde de dolari.

Rușii sunt fascinați de The Boring Company, compania creatorului Tesla, și de platforma sa de foraj cu telecomandă, o mașină pe care o testează din 2018 și concepută pentru a excava rapid și economic tuneluri pentru a fluidiza traficul urban în marile orașe nord-americane. Scopul lor este să poată fora peste o milă pe săptămână, iar tuneluri sunt în prezent în construcție activă sau planificate în orașe precum Los Angeles, Las Vegas și Chicago.

Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, este forța motrice din spatele tunelului de sub strâmtoarea Bering și cel care a reușit să strecoare proiectul în conversația telefonică pe care președintele rus a avut-o cu Donald Trump pentru a negocia încetarea războiului din Ucraina. O dovadă a entuziasmului Kremlinului pentru proiect este disponibilitatea lor de a oferi 40% din banii necesari finanțării acestuia, restul provenind presupus din inițiative private. Pentru a face acest lucru, trebuie să demonstreze rentabilitatea acestuia, ceea ce rămâne de văzut. Estimările inițiale calculează un potențial de transport de marfă de 100 de milioane de tone pe an, ceea ce, conform cifrelor lor, ar acoperi costurile proiectului în 15 ani. Cei mai sceptici citează precedentul Tunelului Canalului Mânecii, care leagă Franța și Regatul Unit peste Canalul Mânecii. Un succes ingineresc, dar care a dus costurile de construcție la aproape dublul sumei așteptate, înregistrând o cerere mai mică de pasageri și mărfuri decât cea estimată inițial.

În Strâmtoarea Bering, adâncimea mării nu depășește 50 de metri și există două insulițe, una rusească și una americană, unde linia ar putea ieși la suprafață. Lungimea sa a fost proiectată la aproximativ 112 kilometri și ar fi un tunel feroviar, precum Eurotunelul menționat anterior. Vor să-l deghizeze într-o rută de înfrățire între două puteri rivale în mod tradițional și să-l numească după exaltarea celor doi autocrați ai lor; s-ar numi tunelul Putin-Trump. Egotism fără margini...

