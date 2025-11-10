În Gaza, ONU a declarat că „în ciuda progreselor semnificative în creșterea ajutoarelor umanitare, nevoile urgente ale populației rămân enorme, iar obstacolele nu sunt îndepărtate suficient de repede”, scrie „La Stampa” (Italia).

Intrarea ajutoarelor umanitare rămâne limitată la doar două puncte de trecere, fără acces direct din Israel către nordul Gazei sau din Egipt către sud.

Între timp, vineri, Biroul Procurorului General al Turciei a emis mandate de arestare pentru 37 de suspecți de genocid, printre care prim-ministrul Benjamin Netanyahu, ministrul Apărării Israel Katz, ministrul Securității Naționale Itamar Ben Gvir și șeful Statului Major al IDF, Eyal Zamir, a relatat site-ul de știri israelian „Ynet”.

Giorgia Meloni s-a întâlnit cu președintele palestinian Mahmoud Abbas și a reiterat necesitatea consolidării armistițiului și a inițierii stabilizării și reconstrucției Gazei, procedând rapid la implementarea deplină a Planului de pace al președintelui Donald Trump, inclusiv cu dezarmarea Hamas, care nu poate juca niciun rol în viitorul poporului palestinian. Italia este angajată să asiste civilii cu alimente pentru Gaza și să instruiască forțele de poliție. Italia lucrează, de asemenea, la un pachet de ajutoare umanitare și de reconstrucție, pe care să-l prezinte la Conferința privind Gaza, pe care Egiptul intenționează să o organizeze.

„Israelul respinge ferm și cu dispreț ultima găselniță publicitară a tiranului Erdogan”, a scris ministrul israelian de externe, Gideon Sa'ar, într-o postare pe X, după ce Procuratura din Istanbul a emis mandate de arestare pe numele lui Benjamin Netanyahu și al mai multor miniștri ai săi, acuzați de genocid. Sa'ar a reamintit că „Parchetul din Istanbul a orchestrat recent arestarea primarului orașului” pur și simplu pentru că a îndrăznit să candideze împotriva lui Erdogan. „În Turcia lui Erdogan, sistemul judiciar a fost mult timp un instrument pentru reducerea la tăcere a rivalilor politici și arestarea jurnaliștilor, judecătorilor și primarilor”, a denunțat ministrul.

Justiția turcă a emis mandate de arestare pentru „genocid” împotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu și a mai multor oficiali israelieni, printre care ministrul Apărării Israel Katz și ministrul Securității Naționale Itamar Ben Gvir. Mandatele de arestare vizează un total de 37 de suspecți, a anunțat Parchetul General din Istanbul într-un comunicat, fără a oferi o listă completă.

Israelul ține zeci de palestinieni din Gaza izolați într-o închisoare subterană, unde nu văd niciodată lumina zilei, sunt privați de hrană adecvată și nu au vești despre familiile lor sau despre lumea exterioară. Un lung raport exclusiv al ziarului „The Guardian” relatează că printre deținuți se numără cel puțin doi civili reținuți fără acuzații sau proces: un asistent medical și un tânăr vânzător de alimente. Potrivit avocaților Comitetului Public Împotriva Torturii din Israel (PCATI), care îi reprezintă, cei doi bărbați sunt deținuți în complexul subteran Rakefet din ianuarie și au descris bătăi și abuzuri regulate, compatibile cu tortura documentată în alte centre de detenție israeliene. Închisoarea Rakefet a fost deschisă la începutul anilor 1980 pentru a adăposti o mână de persoane dintre cele mai periculoase figuri ale criminalității organizate din Israel, dar a fost închisă câțiva ani mai târziu, deoarece a fost considerată inumană. Ministrul securității de extremă dreapta, Itamar Ben-Gvir, a ordonat redeschiderea acesteia după atacurile din 7 octombrie 2023.

Israelul este retrogradat la un rol secundar în Centrul de Coordonare Civil-Militară din Kiryat Gat, unde este monitorizat armistițiul din Gaza. Potrivit declarațiilor făcute de un oficial israelian pentru „Times of Israel”, Statele Unite își asumă rolul de factor de decizie principal, inclusiv în probleme legate de intrarea și distribuirea ajutoarelor umanitare în Fâșia Gaza. „Centrul de coordonare” condus de armata americană, însărcinat cu implementarea planului de pace al președintelui Donald Trump în Fâșia Gaza, înlocuiește Israelul, în ciuda faptului că surse citate de „Washington Post” descriu managementul său haotic și indecis.

Alegerea lui Zohran Mamdani ca primar al orașului New York a șocat Israelul. Se fac estimări cu privire la ce va însemna victoria unui politician motivat de un mesaj deschis pro-palestinian, o raritate în politica americană. Israelienii din întreg spectrul politic se tem că alegerea lui Mamdani, în orașul cu a doua cea mai mare populație evreiască din lume, ar putea anunța relații mai înghețate cu Statele Unite, cel mai important aliat al Israelului. Oficialii guvernului israelian și-au exprimat indignarea, etichetându-l pe Mamdani, un musulman, drept antisemit care urăște Israelul. Analiștii au spus că reacțiile lor dure indică îngrijorarea lor cu privire la schimbarea cursului politic. Israelienii reacționează la veste: Netanyahu a păstrat în mare parte tăcerea în privința lui Mamdani, subliniind relația sa cu Trump. Palestinienii sărbătoresc victoria lui Mamdani.

De la încetarea ostilităților și până luni, a explicat purtătorul de cuvânt Farhan Haq, „ONU și partenerii noștri au colectat peste 37.000 de tone metrice de ajutoare, în mare parte alimente, de la punctele de trecere a frontierei din Gaza. Aceste cifre provin din Mecanismul ONU 2720, care nu include donații bilaterale sau sectorul comercial". Intrarea, a adăugat el, rămâne limitată la doar două puncte de trecere, fără acces direct din Israel către nordul Gazei sau din Egipt către sudul Gazei. În plus, a continuat Haq, unor bunuri și personal al organizațiilor neguvernamentale li se refuză intrarea.

