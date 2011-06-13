Un atac ucrainean asupra unui baraj din apropierea orașului Belgorod, Rusia, a provocat un flux necontrolat de apă, blocând accesul unităților rusești care traversaseră râul Siverskyi Donets în apropierea orașului ucrainean Vovchansk din Harkiv.

Atacul a avariat barajul de la rezervorul Belgorod, situat la nord de granița cu Ucraina. Inundațiile au perturbat logistica rusească și au blocat mai multe unități rusești pe partea ucraineană a râului, fără linii de aprovizionare sigure sau întăriri, potrivit raportului Corpului 16 al Armatei Ucrainene, citat de The Kyiv Independent.

"Principalul lucru este că logistica inamicului a devenit semnificativ mai complicată ... Unitățile care au reușit să traverseze râul Siverskyi Donets au fost efectiv izolate de forțele lor principale", se arată în raport.

Vovceansk a fost ocupat de Rusia până în septembrie 2022, când trupele ucrainene au eliberat orașul, doar pentru a se confrunta din nou cu lupte grele după ce Rusia a început o nouă ofensivă în mai 2024, forțând mulți locuitori să-și părăsească locuințele.

Comandantul Forțelor Sistemelor fără Pilot din Ucraina, colonelul Robert Brovdi, a confirmat pe 26 octombrie că atacul asupra barajului a fost efectuat de forțele ucrainene.

Guvernatorul orașului Belgorod, Viaceslav Gladkov, a recunoscut că există în continuare riscul unor inundații și pagube suplimentare din cauza potențialelor lovituri repetate.

Belgorodul, care se află la doar 80 de kilometri de Harkiv, a fost supus atacurilor repetate ale forțelor Kievului de la invazia Rusiei din 2022.

Orașul rămâne parțial ocupat de forțele rusești.



