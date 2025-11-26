Ucraina a acceptat, după consultări cu emisarii americani, condițiile unui posibil acord de pace, a declarat marți un oficial american pentru ABC News, potrivit „La Libre Belgique” (Belgia).

Înaltul oficial militar american Dan Driscoll a purtat luni discuții secrete cu o delegație rusă la Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, în continuarea discuțiilor purtate la Geneva weekendul trecut cu Ucraina, a declarat oficialul. El a adăugat că „ucrainenii au acceptat acordul de pace”, deși „câteva detalii minore trebuie încă rezolvate”.

Se pare că planul de pace conține acum 19 puncte, față de cele 28 inițiale. Prevederile privind amnistia pentru crime de război și restricțiile privind dimensiunea viitoare a armatei ucrainene au fost eliminate.

Reacția lui Macron

Emmanuel Macron a declarat marți că există „în sfârșit o șansă de a face progrese reale către o pace bună” între Ucraina și Rusia, în deschiderea unei videoconferințe a „coaliției celor dispuși” care susțin Kievul.

„Dar condiția absolută pentru o pace bună o reprezintă o serie de garanții de securitate foarte robuste, și nu garanții doar pe hârtie”, a avertizat președintele francez, precizând că secretarul de stat american, Marco Rubio, se va alătura și el acestei reuniuni a coaliției compuse în principal din țări europene dornice să ofere aceste garanții Ucrainei.

