Un atac aerian rusesc a ucis nouă persoane în noaptea de marți spre miercuri la Ternopil, vestul Ucrainei, în timp ce regiunea Harkov a fost vizată de un atac cu drone care a rănit 36 ​​de persoane, inclusiv copii, potrivit autorităților locale.

În cele două nopți anterioare, atacurile cu rachete rusești uciseseră deja cel puțin patru persoane în aceeași regiune, printre care o fată de 17 ani, relatează „France 24” (Franța).

Nouă persoane au fost ucise de un atac aerian rusesc la Ternopil, în vestul Ucrainei, a anunțat președintele Volodimir Zelenski miercuri, 19 noiembrie, în timp ce un atac cu drone a vizat regiunea Harkov a treia noapte consecutiv, rănind 36 de persoane în capitala regiunii, potrivit poliției regionale. Întreaga Ucraina se află în stare de alertă de raid aerian.

„La Ternopil, clădiri rezidențiale cu nouă etaje au fost lovite (...). În acest stadiu, zeci de persoane sunt rănite și, din păcate, nouă persoane au murit”, a declarat președintele ucrainean pe rețelele de socializare.

La rândul său, poliția regională din Harkiv a raportat un „atac masiv cu drone” asupra districtelor Slobidski și Osnovianski din Harkov. Potrivit unui mesaj postat pe Telegram, atacul a avariat ”peste zece clădiri rezidențiale”. Forțele de ordine au raportat ”36 de răniți, inclusiv copii”.

Potrivit guvernatorului Oleg Sinegubov, forțele ruse au îndreptat 19 drone asupra orașului, situat în apropierea graniței cu Rusia și al doilea cel mai populat din țară înainte de invazia lansată de Moscova în februarie 2022. O clădire cu nouă etaje a fost lovită și apoi a luat foc.

În ultimele două nopți, atacurile cu rachete rusești au ucis cel puțin patru persoane în regiunea Harkov, printre care o fată de 17 ani.

Apel la prudență

Miercuri dimineață, întreaga țară se afla sub alertă de raid aerian. Autoritățile din mai multe orașe din vestul Ucrainei și-au îndemnat locuitorii să fie precauți. „Inamicul atacă vestul Ucrainei cu drone. Nu ignorați alerta! Rămâneți în adăposturi”, a scris pe Telegram primarul orașului Lviv, o regiune care a fost mai puțin afectată decât altele din 2022.

Rusia țintește Ucraina aproape zilnic cu drone și rachete. Infrastructura energetică este deosebit de atacată, ceea ce stârnește temeri privind o iarnă grea în Ucraina. Kievul, la rândul său, vizează în mod regulat depozite de petrol, rafinării și alte instalații de partea rusă.

Pe linia frontului, armata rusă își continuă înaintarea împotriva forțelor ucrainene depășite numeric, anunțând luni capturarea a încă trei sate de pe linia frontului de est.

Moscova continuă să ceară, ca o condiție prealabilă pentru orice armistițiu, recunoașterea de către Kiev a cesiunii de teritorii, o capitulare de facto considerată inacceptabilă de către ucraineni.

