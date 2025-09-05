Donald Trump îndeamnă UE să lase Rusia fără banii din petrol, în timp ce 26 de națiuni susțin garanțiile de securitate pentru Ucraina.

”Coaliția voluntarilor” pentru Ucraina s-a reunit joi la Paris și, pentru prima dată, s-a ridicat la înălțimea numelui său.

Peste 20 de state – de la SUA și Canada până la Australia, Japonia și o serie de state europene – au convenit asupra unui plan pentru garanțiile de securitate pe termen lung ale Kievului odată ce războiul se va termina.

Emmanuel Macron a declarat că 26 de țări au finalizat deja angajamentele de a proteja Ucraina de viitoarele agresiuni rusești odată ce armele vor înceta să mai ucidă oameni.

Contribuțiile vor varia: unele state vor trimite trupe, altele vor oferi baze NATO sau vor ajuta la reconstrucția forțelor Ucrainei. Fiecare țară ”va lua propriile decizii”, a spus președintele francez, fără a intra în detalii.

Saltul de la 11 susținători inițiali nu este o performanță ușoară. Chiar și state anterior ezitante s-au raliat în spatele Kievului. Urmează decizia SUA de a sprijini sau nu această inițiativă.

Președintele finlandez Alexander Stubb a dezvăluit că Trump a cerut o coordonare mai strânsă a sancțiunilor pentru a reduce veniturile Rusiei din petrol și gaze, într-o convorbire cu liderii UE care a avut loc joi. Von der Leyen și consilierii apropiați ai lui Trump vor discuta despre această mișcare ”în următoarele 24 de ore”, a spus Stubb.

Strategia Washingtonului este simplă: întreruperea livrărilor de petrol care alimentează războiul declanșat de Rusia. Cu toate acestea, dacă China, India - cei mai mari doi consumatori de țiței de la Moscova - și o mare parte din sudul global nu se alătură, Vladimir Putin poate găsi în continuare piețe. Trump, care a pedepsit deja New Delhi cu un tarif de 50% luna trecută pentru achizițiile sale de petrol, pariază că presiunea va determina India să se ralieze.

Discuții în acest sens sunt și la Bruxelles. Miniștrii apărării și de externe ai UE au dezbătut săptămâna trecută noi restricții, inclusiv asupra ”flotei din umbră” de petroliere care transportă țiței de la Moscova.

În ciuda embargoului UE, Ungaria și Slovacia rămân dependente de petrolul rusesc - și, spre deosebire de altele, au făcut puțin pentru a-și diversifica sursele de aprovizionare. Atacurile Ucrainei din august asupra conductei Drujba au subliniat cât de precară a devenit această dependență.

Și astfel, sancțiunile coordonate ale lui Trump ar putea ajunge să-l afecteze nu doar pe Putin, ci și pe unul dintre cei mai de încredere prieteni din Europa, Viktor Orbán.