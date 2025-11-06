Ucraina a primit statutul de „partener consolidat” în cadrul Forței Expediționare Comune (JEF), o coaliție militară multinațională a țărilor nord-europene, în așteptarea aderării țării la NATO, încă sub semnul întrebării, scrie „RAI News” (Italia).

„Acest acord transmite un mesaj foarte puternic lui (Vladimir) Putin”, președintele rus care a lansat invazia în Ucraina în februarie 2022, a declarat ministrul britanic al Apărării, John Healey, a cărui țară conduce JEF. „Ucraina se poate baza pe cei mai hotărâți aliați europeni, iar aceste zece națiuni JEF (...) demonstrează că vom fi alături de Ucraina atât timp cât va fi nevoie”, a declarat el pentru postul de televiziune norvegian NRK. Acordul a fost semnat la Bodø, un oraș din Arctica norvegiană, în timpul unei reuniuni a miniștrilor apărării din coaliție, la care a participat și omologul lor ucrainean, Denis Șmîhal. Această acțiune „consolidează cooperarea noastră, oficializează cadrul parteneriatelor consolidate și garantează că putem acționa rapid și eficient cu aliații noștri, inclusiv cu Ucraina, pentru a menține securitatea în Europa de Nord”, a declarat ministrul norvegian al Apărării, Tore Sandvik, într-un comunicat.

Într-un interviu acordat NRK, ministrul norvegian a subliniat și că parteneriatul cu Kievul „ajută la pregătirea Ucrainei pentru aderarea la NATO”. În timpul summitului de la Vilnius din iulie 2023, liderii NATO au afirmat că viitorul Ucrainei se află în Alianța Atlantică, dar, spre dezamăgirea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, nu au oferit un calendar pentru aderare. „Ucraina poate consolida JEF”, a declarat Șmîhal miercuri. „Vom împărtăși experiența noastră în contracararea agresiunii hibride, în utilizarea forțelor de apărare aeriană, în utilizarea dronelor, în protejarea infrastructurii naționale și în atacurile la distanță”, a scris acesta pe X.

Înființată în 2014 după capturarea Crimeei de către Rusia, Joint Expeditionary Force (Forța Expediționară Comună) reunește acum Regatul Unit, cele cinci țări nordice (Suedia, Norvegia, Danemarca, Finlanda, Islanda), statele baltice (Estonia, Letonia, Lituania) și Olanda.

Sursa: Rador Radio România