Armata ucraineană se pregătește pentru al patrulea sezon rece petrecut în tranșee, într-un război care s-a transformat într-un test de reziliență, logistică și moral, se arată într-o analiză publicate de cotidianul spaniol „La Razón” (Spania).

Observația lui Tolstoi din „Război și Pace”, potrivit căreia frigul și zăpada pot fi la fel de nemiloase ca o armată, rămâne relevant și pentru conflictul actual. La peste două secole de la dezastrul campaniei napoleoniene, același „general iarnă” continuă să influențeze decisiv soarta trupelor. În Ucraina, războiul intră într-o etapă în care rezistența fizică, morală și tehnică va cântări mai greu decât capacitatea de manevră.

La Razón descrie două faze care modelează ritmul luptei. Prima este perioada de tranziție din noiembrie și decembrie, când terenul trece de la noroi la îngheț, rămânând imprevizibil și dificil pentru vehicule. Infanteria avansează anevoios, iar dronele, utile pentru atacuri de precizie, depind complet de capriciile vremii. A doua fază se desfășoară în ianuarie și februarie, când solul înghețat permite mișcări mecanizate, inclusiv folosirea tancurilor. Dar chiar și atunci, schimbările bruște de vreme limitează ofensiva la mici câștiguri locale, de ordinul câtorva kilometri, din cauza liniilor logistice fragile.

În acest context, iarna transformă războiul într-o competiție logistică. Pentru Rusia, acest cadru climatic este propice unei strategii de presiune constantă, orientată către câștiguri teritoriale mici, dar utile pentru consolidarea unor noi poziții defensive. Totodată, frigul și nopțile mai lungi sporesc eficiența atacurilor cu rachete și drone kamikaze asupra infrastructurii ucrainene, exact în momentul în care populația depinde cel mai mult de rețelele energetice.

Frontul, întins pe mai bine de o mie de kilometri, nu arată semne de colaps, dar prezintă dinamici diferite de la nord la sud. În zonele din apropierea Sumî și Jarkov, Rusia încearcă să îngreuneze manevrele ucrainene și să avanseze lent spre vest. În Bahmut, iarna nu face decât să amplifice un război de uzură deja extrem de costisitor, în timp ce în Luhansk gheața de la sol poate facilita atacuri mecanizate ale trupelor ruse, interesate să împingă linia frontului cât mai departe spre vest pentru a obține adâncime operativă.

În sud, între Zaporijjia, Melitopol și Herson, înghețul ar putea permite operațiuni mecanizate, dar câmpurile masive de mine blochează orice ofensivă de amploare, menținând conflictul la nivelul dronelor, artileriei și al luptelor din tranșee. Pe litoralul Mării Negre și în Crimeea, unde miza este controlul asupra Odessei și protejarea rutelor maritime, climatul influențează mai puțin dinamica operațiunilor, cu excepția zilelor cu furtuni sau ceață densă, care reduc capacitatea dronelor de recunoaștere.

Iarna lovește însă cel mai necruțător în logistică și în sănătatea trupelor. Echipamentele se defectează mai repede, dronele pierd din autonomie, armamentul are nevoie de întreținere constantă, iar soldații sunt expuși riscurilor de hipotermie, pneumonie și accidente. Evacuarea răniților devine dificilă, iar moralul – element esențial în orice conflict de uzură –atinge adesea punctul cel mai vulnerabil al anului.

Ca o concluzie, La Razón notează că victoria în această etapă nu va aparține neapărat celui mai mobil sau celui mai bine înarmat, ci celui care reușește să își protejeze trupele de frig, să își mențină liniile de aprovizionare și să evite instalarea defetismului. Așa cum scria istoricul Norman Davies, citat în finalul analizei, „iarna rusească nu este un mit: este un multiplicator de forță pentru cel pregătit și o sentință pentru cel nepregătit”.