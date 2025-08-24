În timp ce perspectiva unei întâlniri între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski se îndepărtează, autoritățile ruse au anunțat în cursul nopții că au interceptat drone ucrainene uneori departe de linia frontului, scrie „Le Figaro” (Franța).

Ucraina a lansat duminică, zi în care își sărbătorește independența, o serie de atacuri cu drone pe teritoriul rus, provocând incendii la o centrală nucleară și într-un terminal petrolier, într-un moment în care eforturile diplomatice de a rezolva conflictul stagnează. În timp ce perspectiva unei întâlniri între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski se îndepărtează, autoritățile locale ruse au anunțat în timpul nopții că au interceptat drone ucrainene în regiuni aflate uneori departe de front, precum cea a Sankt Petersburgului (nord-vest) sau în zona Volgăi.

Doar puțin după miezul nopții (21.00 GMT), unul dintre aceste aparate a fost doborât de apărarea antiaeriană rusă și „a explodat, avariind un transformator auxiliar” pe terenul centralei nucleare din regiunea rusă de frontieră Kursk, a anunțat operatorul centralei pe contul său de Telegram. „Incendiul a fost stins”, a adăugat acesta, precizând că nu au existat victime, dar funcționarea unui reactor a fost redusă. „Nivelul radiațiilor la centrala nucleară Kursk și în împrejurimi nu s-a modificat și corespunde valorilor normale”, a precizat aceeași sursă.

De la începutul luptelor, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) avertizează asupra riscului unei catastrofe, în special la centrala nucleară Zaporijjia, din sudul Ucrainei, ocupată de Rusia din martie 2022. În august 2024, Vladimir Putin acuzase Kievul că încearcă să lovească centrala din regiunea Kursk, aflată atunci sub ofensiva ucraineană. Forțele ruse au recucerit-o în primăvară. Pe coasta Mării Baltice, interceptarea a 10 drone asupra portului Ust-Luga, lângă Sankt Petersburg, a provocat un incendiu într-un terminal petrolier aparținând grupului rus Novatek, a anunțat guvernatorul regional Aleksandr Drozdenko pe Telegram. „Pompierii și Ministerul pentru Situații de Urgență acționează pentru a-l stinge”, a adăugat el.

Avansul rus

Rusia a declanșat o ofensivă militară de mare amploare în Ucraina în februarie 2022 și controlează în prezent circa 20% din acest stat vecin, inclusiv Crimeea, peninsulă anexată în 2014. În ultimele săptămâni, în timp ce discuțiile pentru încheierea conflictului s-au accelerat sub presiunea lui Donald Trump, Ucraina a lansat zeci de drone pe teritoriul rus. Ținta principală o reprezintă rafinăriile și depozitele de petrol rusești, pentru a le reduce capacitatea de a finanța ofensiva.

Aceste atacuri au fost invocate în legătură cu explozia prețurilor la carburanți din Rusia, care au atins niveluri record, în pofida suspendării exporturilor de benzină decisă de guvern. Ministerul rus al Energiei a pus însă prețurile mari pe seama „cererii sezoniere ridicate și lucrărilor agricole”, fără a menționa atacurile ucrainene. Vineri, premierul ungar Viktor Orbán a anunțat la rândul său că i-a cerut ajutor lui Donald Trump în fața dificultăților de aprovizionare cu petrol rusesc prin oleoductul Drujba, bombardat potrivit lui de Kiev.

„Poporul ucrainean nu se va preda niciodată”

Noile atacuri ucrainene au avut loc în contextul în care Ucraina, fostă republică sovietică, și-a sărbătorit duminică 34 de ani de independență. „Poporul ucrainean nu se va preda niciodată și nu va renunța niciodată la Independența sa”, a subliniat duminică dimineața șeful armatei, Oleksandr Sîrski, cu acest prilej, în timp ce șeful diplomației, Andriî Sîbiga, a numit independența Ucrainei „piatra de temelie a securității Europei”. În timp ce Ucraina este bombardată zilnic, o femeie de 47 de ani a murit duminică dimineața într-un atac cu dronă rusească în regiunea Dnipropetrovsk (est), potrivit guvernatorului local.

Pe front, armata rusă și-a intensificat câștigurile teritoriale în ultimele luni, în fața unor forțe ucrainene mai puțin numeroase și mai slab echipate. Sâmbătă, Moscova a anunțat cucerirea a două sate din regiunea Donețk, în estul Ucrainei, avansând în special către orașul Kostiantinivka, un bastion important de pe drumul spre Kramatorsk, care la rândul său constituie un punct logistic esențial pentru armata ucraineană. În timp ce Moscova și Kiev se acuză reciproc de blocarea organizării unei eventuale întâlniri între președinții lor, Donald Trump a anunțat vineri că își acordă „două săptămâni” pentru a decide asupra poziției sale legate de acest conflict.