Moscova revendică controlul asupra unor noi locații în Pokrovsk, Kupiansk și Zaporijjia, în timp ce Kievul își intensifică atacurile împotriva rafinăriilor și terminalelor de petrol rusești, scrie „La Razon” (Spania).

Ucraina a lansat un nou val de atacuri împotriva infrastructurii energetice a Rusiei, în ce numește ea o strategie de slăbire a mașinii de război a Kremlinului. Statul Major General ucrainean a confirmat sâmbătă bombardarea unei rafinării din regiunea rusă Saratov și a unui terminal petrolier din portul Feodosia, în Peninsula Crimeea ocupată.

„Ca parte a efortului de a distruge potențialul militar și economic al agresorului rus, în primele ore ale zilei de 11 noiembrie, unități ale Forțelor de Apărare Ucrainene au atacat rafinăria din Saratov”, se arată în comunicatul oficial. Autoritățile ucrainene au raportat mai multe explozii care au provocat un incendiu masiv la instalație, una dintre cele mai mari din țară, care produce peste douăzeci de tipuri de produse petroliere, inclusiv benzină, motorină și păcură, utilizate pe scară largă de armata rusă.

În Feodosia, Kievul susține că a provocat pagube semnificative mai multor depozite de combustibil. Datorită locației sale strategice pe coasta de est a Crimeii, acest terminal joacă un rol crucial în transferul de produse petroliere din Rusia către trupele desfășurate pe frontul de sud al Ucrainei. În plus, Statul Major General a confirmat un atac reușit asupra unui depozit de echipamente militare și a unei concentrări de personal rusesc în partea ocupată a regiunii Donețk. Conform unor estimări, campania de bombardamente a redus capacitatea de rafinare a petrolului a Federației Ruse cu peste 20%, o lovitură directă pentru principala sursă de finanțare a războiului.

În timp ce Ucraina își intensifică atacurile în spate, Rusia susține că face progrese semnificative pe mai multe fronturi. Armata rusă a afirmat sâmbătă că a capturat noi poziții în fortărețele Pokrovsk (Donețk) și Kupiansk (Harkiv), precum și într-un alt oraș din Zaporijjia. Conform raportului de război publicat pe Telegram, trupele Moscovei au confiscat 256 de clădiri în Pokrovsk, epicentrul celor mai intense lupte din Donbas, și aproximativ 100 de locuințe în Rig, situat la periferia orașului.

Se pare că forțele ruse au securizat și orașul Hnativka, la sud-est de Pokrovsk, un centru cheie pentru cărbune și logistică. În apropiere de Mirnograd, Moscova susține că unitățile sale expulzează forțele ucrainene din districtele de vest, est și sud. În plus, Ministerul rus al Apărării a raportat că unitățile Armatei a 6-a controlează tot estul orașului Kupiansk, pe care președintele Vladimir Putin l-a declarat „complet înconjurat” la sfârșitul lunii octombrie, o afirmație pe care Kievul o neagă vehement.

Pe frontul de sud, Rusia a anunțat capturarea satului Novouspenivka din Zaporijjia și susține că trupele sale „avansează rapid” de luna trecută. Putin a declarat pe 26 octombrie că armata sa a încercuit aproximativ 50 de batalioane ucrainene, aproximativ 10.500 de soldați, atât în ​​Pokrovsk, cât și în Kupiansk, și a cerut predarea acestora. Ucraina, la rândul său, recunoaște pierderile teritoriale, dar susține că propaganda rusă exagerează victoriile sale și că avansurile au fost realizate „cu prețul a zeci de mii de victime”.

Conflictul intră astfel într-o nouă fază a războiului de uzură, în care fiecare explozie industrială și fiecare metru câștigat pe front redefinesc echilibrul puterii în cel mai sângeros conflict al Europei din 1945 încoace.

Sursa: Rador Radio România