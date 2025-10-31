Rusia a lansat o serie de atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene în noaptea de miercuri spre joi, provocând pene de curent la nivel național și ucigând trei persoane, potrivit autorităților locale, potrivit „France 24” (Franța).

Rusia a lansat un alt atac masiv asupra siturilor energetice ucrainene în noaptea de miercuri spre joi, 30 octombrie, ucigând trei persoane, inclusiv o fetiță, și provocând pene de curent pe scară largă în toată țara.

Armata rusă, care invadează Ucraina de aproape patru ani, a lansat o nouă campanie de atacuri care vizează rețeaua energetică în ultimele săptămâni, la apropierea iernii.

În timpul nopții, „inamicul a folosit peste 650 de drone și peste 50 de rachete de diferite tipuri” pentru a ataca „instalații energetice și locuințe obișnuite” în zece regiuni ale Ucrainei, a denunțat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, pe rețelele de socializare.

În orașul Zaporijjia, din sud-estul Ucrainei, unde au fost lovite clădiri rezidențiale, „două persoane și-au pierdut din păcate viața”, a continuat el.

Mai târziu în cursul zilei, administrația regională Vinița (în centrul-vestul Rusiei) a anunțat moartea unei fetițe de șapte ani, care a murit în spital după ce a fost rănită în atacul aerian.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că a efectuat un atac „masiv” împotriva „întreprinderilor militaro-industriale” și a „infrastructurii energetice care le susține operațiunile”, precum și a „aerodromurilor militare”.

„Distrugerea sistemului energetic”

Rusia a susținut de asemenea că a ocupat încă două sate din nord-estul și sudul Ucrainei, unde armata ucraineană pierde teren de luni de zile. Este vorba de satele Sadoveh din regiunea Harkov și Krasnogirske din regiunea Zaporijjia.

Cea mai mare companie energetică privată din Ucraina, DTEK, a raportat că centralele termice „au fost grav avariate” în mai multe regiuni.

„Acest atac dă o lovitură gravă eforturilor noastre de a menține aprovizionarea cu energie în această iarnă”, s-a plâns pe X șeful DTEK, Maxim Timtcenko.

„Având în vedere intensitatea atacurilor din ultimele două luni, este clar că Rusia își propune să distrugă complet sistemul energetic al Ucrainei”, a adăugat el.

Operatorul energetic de stat Ukrenergo a anunțat inițial întreruperi de urgență ale energiei electrice în majoritatea regiunilor în primele ore ale dimineții, înainte de a trece la reducerea sarcinii pentru a restabili echilibrul dintre producție și consumul din rețea.

„Contăm pe America, Europa și țările din G7 să nu ignore intenția Moscovei de a distruge totul”, a declarat Volodimir Zelenski, solicitând sancțiuni mai dure împotriva Moscovei.

În orașul Zaporijjia atacul s-a soldat și cu 17 răniți, „inclusiv o fetiță de doi ani”, potrivit spuselor șefului administrației regionale, Ivan Fedorov, pe Telegram.

Un jurnalist al AFP din oraș a văzut o clădire de apartamente distrusă și echipe de salvare curățând molozul în timp ce locuitorii evaluau pagubele.

Bombardamentul a rănit de asemenea patru adulți în regiunea Vinița și un al cincilea în regiunea Kiev, potrivit autorităților.

Jurnaliștii AFP din Kiev au auzit drone rusești zburând deasupra capitalei în timpul nopții.

Peste 650 de drone rusești

În total, Rusia a lansat 653 de drone și 52 de rachete balistice și de croazieră, au declarat forțele aeriene ucrainene, care au susținut că au doborât 592, respectiv 21 dintre aparatele sale.

Ministerul rus al Apărării a susținut că a doborât peste noapte 170 de drone ucrainene, inclusiv 48 în regiunea Briansk, la granița cu Ucraina, și nouă în regiunea Moscova.

Rusia bombardează aproape zilnic zone rezidențiale și infrastructură civilă din Ucraina de la începutul invaziei sale din februarie 2022.

Ucraina, a cărei armată duce lipsă de militari și echipamente, ripostează cu atacuri la distanță, cel mai adesea efectuate cu ajutorul dronelor. În ultimele luni, atacurile Kievului au vizat în principal infrastructura energetică rusească, cu scopul de a perturba exporturile de petrol și de a reduce finanțarea efortului de război al Moscovei.

Săptămâna trecută, Washingtonul și Uniunea Europeană au anunțat sancțiuni împotriva sectorului petrolier rusesc, în speranța de a determina Moscova să pună capăt invaziei.

Sursa: Rador Radio România