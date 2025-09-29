Atacul masiv a curmat viața a patru locuitori ai Kievului și a rănit aproximativ alți 40. Polonia și-a pus apărarea sol-aer în alertă, un semn al tensiunilor crescânde pe flancul estic al continentului, scrie „Courrier International” (Franța).

Ziarul britanic „The Sunday Telegraph” descrie acest atac drept nimic mai puțin decât „unul dintre cele mai mari atacuri asupra Kievului” de la începutul invaziei rusești în Ucraina, în februarie 2022. În noaptea de 27 spre 28 septembrie, un atac masiv a ucis patru locuitori ai capitalei și a rănit alți 27. „Timp de douăsprezece ore, Rusia a lansat aproape 500 de drone și a tras peste 40 de rachete asupra țării, potrivit președintelui Volodimir Zelenski”, detaliază „Kyiv Independent”.

În afara Kievului, cele mai multe pagube au fost observate în jurul orașului Zaporijia, în sud-estul Ucrainei, unde 16 persoane, inclusiv trei copii, au fost rănite. „Sirenele au sunat chiar înainte de răsăritul soarelui, în timp ce locuitorii capitalei se grăbeau spre adăposturile antiaeriene”, descrie „Financial Times”. „Exploziile au zguduit pereții și au spart geamurile”. Ziarul britanic de afaceri plasează acest baraj de rachete într-un context de incertitudine cu privire la rezultatul războiului: negocierile de pace sunt într-un impas, în timp ce, spre surprinderea tuturor, președintele american, Donald Trump, a încurajat pe 23 septembrie Ucraina să-și recucerească întreg teritoriul.

Intensificarea războiului hibrid

„În timp ce țara era bombardată, Polonia vecină a trimis avioane de vânătoare în apropierea graniței”, relatează „The Sunday Telegraph”. Afectată de intruziunea a aproximativ douăzeci de drone în spațiul său aerian pe 10 septembrie, Varșovia și-a pus și sistemele de apărare sol-aer în alertă.

La întoarcerea sa de la Adunarea Generală a ONU de la New York, Volodimir Zelenski a avertizat sâmbătă, 27 septembrie, că „Vladimir Putin nu va aștepta să-și încheie războiul din Ucraina; vrea să deschidă un alt front”. Șeful statului citează drept dovadă intruziunile repetate pe cerul NATO din ultimele săptămâni și survolarea cu drone a unor zone sensibile în Danemarca și Norvegia. „Instituțiile europene vorbesc despre o 'intensificare' a activităților hibride ale Rusiei în Europa”, relatează cotidianul spaniol „El País”, citând „analize confidențiale” de la Bruxelles. „Însă experții și analiștii nu sunt de acord cu privire la motivul acestei escaladări. Unii cred că Putin testează limitele războiului hibrid, deoarece nu-și poate permite un alt război convențional, care ar fi prea costisitor. Alții leagă aceste tensiuni sporite de rezultatul summitului de la Anchorage [din 15 august] dintre Putin și Trump”, pe care Kremlinul îl consideră începutul concret al unui dezinteres al SUA față de securitatea europeană.

Spre un împrumut garantat cu active rusești blocate?

Ca răspuns, Uniunea Europeană pare să se îndrepte spre accelerarea construcției unui „zid anti-drone”, relatează cotidianul londonez „The Guardian”. În urma unei întâlniri cu zece miniștri din țările Europei Centrale și de Est, comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a subliniat vineri, 26 septembrie, „nevoia imediată” de a se dota cu sisteme mai bune pentru detectarea și distrugerea vehiculelor teleghidate.

În același timp, se pare că Bruxelles-ul ar urma să acorde Kievului un împrumut de 140 de miliarde de euro, garantat cu active rusești înghețate. „Comisia Europeană consideră că este posibil să se facă acest lucru fără a confisca banii”, relatează ziarul de centru-stânga. „Franța, Germania și Belgia au rezistat mult timp tentației, dar se pare că Bruxelles-ul a găsit o modalitate legală de a se baza pe activele rusești, mizând pe perspectiva unei viitoare contribuții a Rusiei la reconstrucția Ucrainei”.

