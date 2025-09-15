Dronele ucrainene au vizat rafinăria de petrol Kiriși, una dintre cele mai mari din Rusia, declanșând un incendiu după ce au căzut resturi dintr-o dronă doborâtă, au declarat duminică oficiali ruși, notează „France 24” (Franța).

Aceasta este a doua infrastructură petrolieră rusească vizată în mai puțin de 48 de ore.



Dronele ucrainene au atacat rafinăria de petrol Kiriși din nord-vestul Rusiei – una dintre cele mai mari din țară – declanșând un incendiu după ce au căzut resturi dintr-o dronă doborâtă, au declarat oficiali ruși duminică, 14 septembrie.

În timp ce marile puteri dezbat cum să pună capăt celui mai sângeros conflict din Europa de la al doilea război mondial încoace, războiul dronelor se intensifică.

Drone rusești au fost doborâte în Polonia, membră a NATO, în timp ce Ucraina a lansat atacuri asupra rafinăriilor și conductelor din Rusia, al doilea cel mai mare exportator de petrol din lume.

„Atac reușit”

Rafinăria Kiriși a companiei petroliere ruse Surgutneftgaz, una dintre cele mai importante două rafinării ale Rusiei, a fost atacată de drone ucrainene, au declarat oficiali ruși.

Alexandr Drozdenko, guvernator al regiunii Leningrad, a declarat că trei drone au fost distruse în zona Kiriși, iar un incendiu provocat de căderea de resturi a fost stins. Nu au existat răniți.

Comandamentul ucrainean de drone a confirmat atacul asupra rafinăriei și a declarat că „a efectuat un atac reușit”.

Reuters nu a putut verifica imediat amploarea pagubelor suferite de rafinărie.

Kiriși rafinează aproximativ 17,7 milioane de tone pe an (355.000 de barili pe zi) de țiței rusesc, adică 6,4% din producția totală a țării.

Rusia a declarat că peste 80 de drone ucrainene au fost distruse în cursul nopții.

O companie petrolieră din regiunea rusă Bașkortostan își va menține nivelurile de producție în ciuda unui atac cu drone de sâmbătă, a declarat președintele regiunii, Radii Khabirov.

Sursa: Rador Radio România