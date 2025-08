Principalele agenții anticorupție au dezvăluit sâmbătă o vastă schemă de fraudă orchestrată de oficiali. Aceste dezvăluiri vin la două zile după ce agențiile anticorupție și-au recăpătat independența, scrie „Le Point” (Franța).

Un scandal de amploare și într-un moment foarte nefericit. Sâmbătă, 2 august, Biroul Național Anticorupție (NABU) și Procuratura Specială Anticorupție (SAPO), cele două principale agenții anticorupție din Ucraina, au denunțat o schemă care le permitea oficialilor să achiziționeze drone militare și sisteme de bruiaj al semnalelor la prețuri excesive pentru a face bani. Mai multe persoane sunt vizate, inclusiv un parlamentar în funcție, șefi ai administrațiilor militare districtuale și orășenești și un număr nespecificat de membri ai Gărzii Naționale.

Suspecții ar fi participat la o schemă constând în „încheierea unor contracte publice cu furnizori la prețuri umflate în mod deliberat”, au precizat agențiile într-un comunicat. Beneficiarii ar fi primit apoi mită până la 30% din prețul contractului. Patru persoane au fost arestate în legătură cu ancheta. Identitatea lor nu a fost încă dezvăluită.

„Nu poate exista decât toleranță zero față de corupție, o muncă în echipă clară pentru a expune corupția și, prin urmare, condamnări juste”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe aplicația Telegram și într-un mesaj postat pe X. „Este important ca instituțiile anticorupție să funcționeze independent”.

Instanțele anticorupție amenințate

Această independență a fost lăudată de Volodimir Zelenski la doar zece zile după ce, pe 22 iulie, punerea sub tutelă a Sapo și Nabu a fost adoptată cu 263 de voturi pentru și 13 împotrivă. Parlamentarii ucraineni au fost de acord să plaseze cele două agenții sub autoritatea unui procuror general, care, la rândul său, este sub tutela președintelui.

Această decizie submina de facto independența acestor instituții, așa cum au remarcat aliații occidentali ai Kievului. Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a denunțat un „recul grav” pentru democrația din Ucraina și și-a exprimat „profunda îngrijorare”. Volodimir Zelenski, care a justificat introducerea acestei legi prin necesitatea de a proteja instituțiile ucrainene de interferența Rusiei printr-un control consolidat, a asigurat în schimb că „infrastructura anticorupție va funcționa. Pur și simplu, fără influența Rusiei – totul trebuie să fie [scăpat] de aceasta”.

Revenire o săptămână mai târziu

Rău a făcut. În seara votului, sute de ucraineni au ieșit în stradă, deoarece corupția rămâne o problemă extrem de sensibilă în rândul populației, deși guvernele recente au implementat reforme pentru a o limita, inclusiv crearea Nabu și Sapo. Confruntat cu prima criză politică serioasă de la începutul mandatului său, Volodimir Zelenski a dat înapoi joi, 31 iulie, când parlamentarii au votat aproape în unanimitate pentru o lege care restabilește independența Nabu și Sapo - și care prevede teste regulate cu detectorul de minciuni pentru angajații lor, pentru a preveni orice interferență rusească.

Sursa: Rador Radio România