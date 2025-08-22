La o întâlnire cu jurnaliștii din 20 august președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina împreună cu partenerii ei internaționali lucrează intens la arhitectura garanțiilor de securitate, notează agenția RBC (Ucraina).

Obiectivul este ca aceste garanții să fie clar definite înaintea unei eventuale întâlniri cu dictatorul rus, Vladimir Putin. Zelenski a subliniat că Ucraina dorește să obțină o înțelegere clară asupra sistemului de garanții în următoarele 7-10 zile.

„Vrem să înțelegem arhitectura garanțiilor de securitate în termen de 7-10 zile. Și, având această înțelegere, să avem o întâlnire în format trilateral. Aceasta a fost logica mea”, a explicat președintele.

Totodată, potrivit lui Zelenski, președintele american Donald Trump a propus o abordare diferită. „Președintele Trump a propus o logică ușor diferită: o întâlnire trilaterală prin intermediul uneia bilaterale. Dar apoi am fost cu toții de acord că încă lucrăm la garanții de securitate, la obținerea acestei infrastructuri aproximative - similară cu Articolul 5. Iar ceea ce avem astăzi este sprijinul politic în acest sens”, a subliniat liderul ucrainean.

Zelenski a adăugat că, după stabilirea configurației de bază a garanțiilor, ar putea avea loc o întâlnire bilaterală cu Trump, urmată de un format trilateral. „În cazul în care aceasta va aduce rezultate, atunci, așa cum a spus (Donald Trump, n.r.): „Dacă este important pentru voi, cu siguranță, mă voi alătura formatului trilateral”, a declarat Zelenski, citându-l pe liderul american.

Președintele a subliniat că, până la ultima întâlnire de la Washington, Statele Unite nu au participat direct la discuțiile privind garanțiile de securitate. „America nu a participat la garanțiile de securitate înainte de întâlnirea noastră de la Washington. Trebuie să înțelegem acest lucru. Iar acum am auzit despre disponibilitatea lor de a se alătura. Acest lucru este foarte important pentru Ucraina și pentru întreaga Europă. Îi sunt foarte recunoscător președintelui Trump pentru acest lucru”, a remarcat Volodimir Zelenski.

Președintele a explicat că tocmai lipsa de coordonare cu Statele Unite a stârnit îndoieli în rândul partenerilor europeni. „Pentru că, fără o coordonare a garanțiilor de securitate pentru Ucraina de către Statele Unite ale Americii, a existat și o oarecare incertitudine în rândul colegilor europeni. De exemplu, o țară europeană spune: „suntem gata să facem asta”. Și există o listă cu ceea ce este gata să facă acea țară europeană. Și după această listă vine un „dar”: dacă, de exemplu, există prezența sau coordonarea din partea Statelor Unite”, a explicat șeful statului.

Potrivit lui Zelenski, un semnal pozitiv din partea Washingtonului deschide calea pentru o coaliție mai largă de țări. „Astăzi, avem un semnal pozitiv din partea Americii, din partea președintelui Trump, din partea echipei sale, că vor participa la garanțiile de securitate pentru Ucraina. Și acest lucru deschide posibilitatea ca alte țări care erau pregătite pentru ceva să confirme acest lucru. Acum, statele majore ale țărilor cheie au început deja să vorbească despre ceea ce sunt pregătite să facă. Și unele țări care nu erau acolo vor apărea, probabil, acum”, a adăugat Volodimir Zelenski.

Președintele a remarcat separat poziția Ankarei. „De exemplu, Turcia. După ce America dă un semnal – acesta este un pas important din partea președintelui Trump și a Statelor Unite ale Americii – atunci, Turcia spune că este gata să ofere securitate în Marea Neagră. Singură sau cu altcineva. Adică, Turcia este gata să ofere această parte a garanțiilor de securitate – securitatea în Marea Neagră – în parteneriat cu cineva”, a concluzionat președintele.

