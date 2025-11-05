Scopul Kievului este de a obține bani pentru a-și finanța producția de arme mai avansate, informează La Razon.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni că guvernul său va deschide birouri la Berlin și Copenhaga în acest an pentru a vinde arme excedentare, atât cele fabricate pe plan intern, cât și cele produse prin acorduri de coproducție. Veniturile vor ajuta la compensarea deficitului anumitor bunuri.

"Deschidem două birouri de export. Știți că este vorba despre coproducție și export: armele pe care ne putem permite să le vindem, așa cum am discutat, arme pe care ne putem permite să le vindem pentru a genera fonduri suplimentare pentru producția noastră internă de bunuri rare pentru care nu avem resurse suficiente", a declarat el într-o conferință de presă relatată de agenția de știri Ukrinform. El a specificat că primele două birouri vor fi situate în capitalele Germaniei și Danemarcei.

Președintele a dat asigurări că "toate" procedurile vor fi desfășurate "legal" și a confirmat că consilierul său și fostul ministru al Industriilor Strategice, Aleksandr Kamișin, care "este responsabil de relațiile cu Europa", va gestiona contractele cu țările Uniunii Europene în acest sens. "Toate acestea vor fi dezvăluite legal, iar contractele vor fi întocmite. Aleksandr Kamișin va reprezenta exporturile ucrainene pe continentul european", a declarat el.

Berlinul și Copenhaga sunt capitalele Germaniei, respectiv Danemarcei, două dintre țările care au contribuit cel mai mult cu ajutor militar Ucrainei în contextul războiului de agresiune al Rusiei. Conform datelor Institutului Kiel pentru Economia Mondială, care urmărește anunțurile de ajutor internațional către Kiev în apărarea sa împotriva Rusiei, Germania este țara europeană care a oferit cel mai mare sprijin militar Ucrainei, cu aproximativ 17,7 miliarde de euro. Danemarca este al doilea cel mai mare contribuitor la acest sprijin militar din Uniunea Europeană, cu un ajutor evaluat la 9,2 miliarde de euro, potrivit Institutului Kiel pentru Economia Mondială.

În plus, Zelenski și-a exprimat optimismul cu privire la procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, în urma unei conversații telefonice "bune" pe care a avut-o luni cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care aceasta a afirmat că Kievul este "gata să meargă mai departe". "Am discutat despre progresele Ucrainei pe calea către aderarea la UE și există multe motive să ne așteptăm la un rezultat pozitiv pentru noi", a declarat el pe conturile sale de pe rețelele sale de socializare înainte de publicarea, marți, a raportului anual privind extinderea celor 27 de state membre.

Zelenski a anunțat că delegațiile Kievului și Bruxelles-ui au convenit să lucreze începând cu această săptămână "la implementarea tuturor acordurilor noastre" și că în timpul apelului au discutat și despre contribuțiile destinate sprijinirii sectorului energetic ucrainean.

La rândul ei, Von der Leyen a fost de acord că discuția a fost "bună" și a menționat pe contul de pe platforma X că pachetul de extindere "va lăuda angajamentul remarcabil al Ucrainei față de calea sa europeană din ultimul an", deoarece, așa cum a indicat ea, Kievul "este pregătit să meargă mai departe".

În plus, i-a promis lui Zelenski că "Ucraina nu va înfrunta singură această iarnă". "UE va oferi asistență energetică de urgență pentru a ajuta Ucraina să treacă prin lunile următoare", a adăugat Ursula von der Leyen.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA