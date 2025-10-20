„Europa trebuie să fie în sfârșit capabilă să se apere, iar Edip a fost conceput pentru asta”, a declarat Raphaël Glucksmann. Acest program ar trebui să contribuie la promovarea lansării unor proiecte comune de apărare în perioada 2025-2027.

„Le Figaro” (Franța) relatează că Uniunea Europeană a ajuns joi la un acord, după negocieri îndelungate, pentru a stabili un program de ajutor pentru industria de apărare din Europa, a anunțat Consiliul UE. Cu un buget inițial de 1,5 miliarde de euro în granturi, acest program, numit Edip, este destinat să promoveze lansarea de proiecte comune de apărare în perioada 2025-2027, potrivit unui comunicat de presă. „Acest acord constituie un pas major pentru securitatea continentului european și dezvoltarea industriei noastre de apărare”, a declarat europarlamentarul francez François-Xavier Bellamy, co-raportor al proiectului în Parlamentul European. „Europa trebuie să fie în sfârșit capabilă să se apere, iar Edip a fost conceput pentru asta”, a declarat celălalt co-raportor, Raphaël Glucksmann.

Acordul a fost încheiat după discuții laborioase care au stagnat mult timp pe tema preferinței europene. Unele state membre au fost în favoarea unei flexibilități mai mari pentru a permite acestui program să finanțeze și investiții în armament în afara UE, în special din Statele Unite. În cele din urmă s-a ajuns la un compromis care limitează costul componentelor fabricate în afara UE sau în anumite țări partenere, cum ar fi Norvegia, la 35% din costul total al investiției dorite. „Edip va inversa logica importurilor care a prevalat în Europa pentru a sprijini concret consolidarea bazei noastre industriale”, a adăugat François-Xavier Bellamy.

Peste 60% din achizițiile de arme ale UE se fac în afara Uniunii, în principal în Statele Unite, iar Bruxelles-ul încearcă acum să reducă această dependență la 45%. Ucraina va fi, de asemenea, implicată în proiect, beneficiind de 300 de milioane de euro în cadrul pachetului financiar global. Parlamentul European, care solicitase finanțare suplimentară pentru Edip, a indicat că a obținut ca contribuția financiară a țărilor terțe care vor participa la program, precum Marea Britanie și Canada, să majoreze bugetul inițial.

De asemenea, pentru prima dată, Edip pune bazele pentru un cadru juridic care va facilita investițiile și achizițiile publice comune în UE în domeniul apărării, o competență care este responsabilitatea exclusivă a statelor membre. Acesta se adaugă multiplelor inițiative deja lansate de UE pentru a reînarma și a apăra mai bine Ucraina împotriva amenințării rusești. Comisia Europeană a dezvăluit joi liniile generale ale unei „foi de parcurs” pentru consolidarea apărării Europei până în 2030.

Sursa: Rador Radio România