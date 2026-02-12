Consiliul UE a adoptat miercuri o serie de decizii executive prin care se pune la dispoziția a opt state membre: Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Spania, Croația, Portugalia și România asistență financiară în cadrul programului SAFE.

Agenția ANSA (Italia) relatează că un al doilea set de decizii ale Consiliului privind asistența financiară pentru Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Finlanda a fost aprobat de ambasadorii UE și se așteaptă să fie adoptat oficial de Consiliu pe 17 februarie.

Sursa: Rador Radio România