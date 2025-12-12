Comisia Europeană a aprobat un pachet de sprijin pentru construcția și exploatarea primei centrale nucleare din Polonia, considerându-l compatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat, notează „Euronews” (Italia).

„Construcția poate începe încă din decembrie”, a declarat Donald Tusk. „După cum vă puteți imagina, aceasta a fost o condiție absolut necesară și nu a fost ușor de realizat”, a subliniat prim-ministrul polonez, referindu-se la eforturile de a obține aprobarea Bruxelles-ului.

Guvernul de la Varșovia a estimat un cost de aproximativ 192 de miliarde de zloți (45 de miliarde de euro) și și-a anunțat intenția de a sprijini această investiție cu o contribuție publică de aproximativ 14 miliarde de euro, care ar acoperi o treime din costul total al proiectului.

Dintre aceștia, 4,6 miliarde de zloți vor merge către Polskie Elektrownie Jądrowe, compania care construiește centrala ce va fi construită în Choczewo, în nordul țării, pe malul Mării Baltice.

Conform unui amendament la lege din februarie 2025, compania va primi un sprijin public de până la 60,2 miliarde de zloți până în 2030.

Când va deveni operațională prima centrală nucleară din Polonia?

Construcția va fi realizată în colaborare cu companiile americane Westinghouse și Bechtel. Conform calendarului, lucrările la primul reactor ar trebui să înceapă în 2028.

Instalația va fi formată din trei unități care utilizează tehnologia AP1000, fiecare cu o capacitate de 1.250 de megawați (MWe). Se așteaptă ca prima unitate să fie finalizată în 2035 și să fie introdusă în rețea în 2036, în timp ce a treia unitate, conform estimărilor, va fi operațională în 2038.

Proiecțiile pentru 2040 indică faptul că centrala va atinge un grad de utilizare a capacității de aproximativ 88,5%. Acest lucru va asigura o aprovizionare cu energie electrică fiabilă și stabilă a Poloniei, în timp ce industria va putea să își asigure energia pentru mulți ani de acum înainte.

Guvernul de la Varșovia: Energia nucleară „este o investiție pentru viitor”

Proiectul este crucial pentru consolidarea autosuficienței energetice a Poloniei și reducerea emisiilor de CO2. Ministrul adjunct al Energiei și plenipotențiarul guvernamental pentru infrastructura energetică strategică, Wojciech Wrochna, a subliniat că, construcția centralei nucleare va aduce beneficii pe termen lung întregului sector energetic.

„Este important ca energia produsă de o centrală nucleară să ofere securitate și stabilitate rețelei și ca aceasta să fie curată. Toate aceste elemente au fost luate în considerare în decizia Comisiei”, a declarat el într-o conferință de presă.

„Centrala va funcționa cu o sarcină foarte mare și va face acest lucru la un cost relativ scăzut”, a adăugat Wrochna.

„Energia nucleară este o sursă de energie cu zero emisii de carbon și este esențială pentru funcționarea stabilă a sistemului electric”, a declarat pentru Euronews Mikołaj Oettingen de la Departamentul de Energie și Combustibili al Universității de Știință și Tehnologie AGH din Cracovia.

„Implementarea sa ne va permite să înlocuim centralele electrice pe cărbune, reducând astfel emisiile de CO2 și sprijinind atingerea obiectivelor climatice”, a adăugat Oettingen.

Potrivit profesorului universitar, implementarea energiei nucleare în Polonia va oferi o sursă sigură de energie pentru următorii 60 până la 80 de ani.

Sursa: Rador Radio România