Comisia Europeană a furnizat a opta tranșă din împrumutul său excepțional de asistență macrofinanciară (AMF) acordat Ucrainei, în valoare de 1 miliard de euro, notează „RAI News” (Italia).

Uniunea Europeană își consolidează astfel rolul de cel mai mare donator al Ucrainei de la începutul războiului de agresiune al Rusiei, sprijinul total ajungând la peste 170 de miliarde de euro.

AMF se ridică la un total de 18,1 miliarde de euro și reprezintă contribuția UE la Inițiativa extraordinară de accelerare a veniturilor (ERA), condusă de G7, care își propune în mod colectiv să ofere Ucrainei un sprijin financiar de aproximativ 45 de miliarde de euro. Odată cu această ultimă plată, sprijinul total al Comisiei pentru Ucraina prin AMF ajunge la 10 miliarde de euro până la începutul anului 2025.

Așa cum a anunțat miercuri președintele Ursula von der Leyen în discursul său privind starea Uniunii, Comisia va acorda un avans de 6 miliarde de euro din contribuția UE la inițiativa de împrumut ERA. Acest lucru va permite UE să sprijine creșteri esențiale ale cheltuielilor militare în această toamnă, ajutând Ucraina să își satisfacă nevoile militare urgente.

Împrumuturile ERA de la partenerii G7 și împrumutul UE din cadrul FMA sunt rambursate folosind veniturile din activele statului rus imobilizate în UE. Pe 25 august, Mecanismul de coordonare a împrumuturilor către Ucraina a eliberat o sumă inițială de 1,5 miliarde de euro reprezentând venituri excepționale, sprijinind Ucraina în decontarea împrumuturilor ERA.

