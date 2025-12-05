Comisia Europeană a prezentat joi o strategie în domeniul drogurilor și un plan de acțiune împotriva traficului de droguri. Scopul este de a oferi un răspuns cuprinzător la provocările legate de traficul și consumul de droguri.

„Europa ajunge într-un punct de criză în ceea ce privește drogurile ilegale”, a avertizat comisarul european pentru afaceri interne, Magnus Brunner, într-o conferință de presă. În zece ani, cantitatea de cocaină confiscată în UE a crescut de șase ori, de metamfetamină de trei ori, iar de ecstasy de două ori, a explicat el, potrivit „La Libre Belgique” (Belgia).

Drogurile au și un cost uman, de vreme ce 7.500 de europeni mor din cauza lor în fiecare an, a continuat el. „Ca să nu mai vorbim de violența, corupția și daunele sociale legate de traficul ilegal de droguri”.

Planul european transmite un mesaj „foarte clar” organizațiilor criminale: „Europa ripostează”, a declarat comisarul.

Comisia intenționează, în special, să instituie un mecanism de avertizare timpurie – prin intermediul Agenției Europene pentru Controlul Drogurilor (EUDA) – și să consolideze eforturile de prevenire pentru a proteja sănătatea publică și a împiedica recrutarea tinerilor de către rețelele criminale. De asemenea, intenționează să intensifice lupta împotriva criminalității organizate și să dezvolte parteneriate public-private pentru a securiza porturile.

Executivul propune consolidarea cooperării dintre autoritățile polițienești, judiciare și vamale. De asemenea, dorește să îmbunătățească detectarea substanțelor sintetice emergente prin crearea unei baze de date europene specifice.

Comisarul Brunner a subliniat că problema drogurilor necesită o abordare cuprinzătoare care să abordeze simultan toate fronturile: prevenirea, tratamentul, securitatea.

Sursa: Rador Radio România