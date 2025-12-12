Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au convenit miercuri, 11 decembrie, ca deciziile privind imobilizarea și utilizarea activelor rusești înghețate să poată fi luate prin majoritate calificată, informează RFI România.

Măsura vizează activele rusești blocate în UE ca parte a pachetelor de sancțiuni impuse după invazia Rusiei în Ucraina și are scopul de a elimina riscul ca un veto al unui singur stat membru să împiedice menținerea pe termen lung a acestora în condiții de îngheț sau utilizarea lor în sprijinul financiar al Ucrainei.

Prin schimbarea procedurii de vot, blocul european pune bazele juridice pentru a utiliza aceste active – în special ca garanție pentru un împrumut de reparații destinat Ucrainei – fără a fi blocat de opoziția individuală a unor state pro-ruse sau reticente, potrivit Reuters.

Deși majoritatea activelor rusești înghețate, estimate la peste 200 de miliarde de euro, se află sub jurisdicția instituțiilor financiare din Belgia, până acum deciziile privind extinderea sancțiunilor erau luate cu unanimitate, ceea ce crea vulnerabilități în fața eventualelor veto-uri.

Noua procedură adoptată de ambasadorii UE redă Comisiei Europene și Consiliului posibilitatea de a menține sau adapta regimul de îngheț al fondurilor fără blocaje instituționale, iar decizia finală urmează să fie formalizată la nivelul Consiliului în zilele următoare, comentează United24 Media.