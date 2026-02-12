UE trebuie să se concentreze pe relansarea propriei economii și să înceteze să mai dea vina pentru inerția ei pe crizele externe ori pe distragerile geopolitice, a declarat premierul Suediei, scrie „The Financial Times” (Marea Britanie).

Context: creșterea economică a UE e mediocră, în cel mai bun caz, iar continentul și-a petrecut două decenii mărindu-și decalajul care l-a lăsat în urma rivalilor lui globali, între care SUA și China. Liderii UE se vor reuni mâine la un Consiliu European care intenționează să găsească soluții pentru această problemă.

„Marile crize consumă mereu tot oxigenul, și am văzut destul de multe, de la Groenlanda la [...] Ucraina”, a declarat Ulf Kristersson într-un interviu pentru FT în care și-a expus viziunea cu privire la revigorarea economiei UE. „Dacă nu o putem face acum, eu unul mă întreb, sincer, ce fel de criză ne-ar putea efectiv ajuta s-o facem.”

Amenințarea președintelui american Donald Trump de a anexa insula daneză arctică Groenlanda [retractată la Davos - n.trad.] e cel mai nou exemplu de criză care i-a distras atenția Europei, dar care i-a și clarificat că trebuie să se țină pe picioarele proprii și să se reformeze.

„Ce au făcut americanii recent, nu în ultimul rând în privința Danemarcei și Groenlandei, e dăunător din perspectiva credibilității și încrederii”, a declarat Kristersson. „[Dar - n.a.] construcția competitivității europene constituia o problemă cu foarte mult timp înainte ca acest lucru să se întâmple. Astfel că nu ar trebui să-l folosim prea mult ca motiv de a ne baza mai mult pe propriile forțe.”

„Există un consens tot mai mare cum că Europa pur și simplu nu mai poate continua să se comporte ca și [cum - n.a.] nu s-ar fi întâmplat nimic în lume.”

Abordarea aceasta se regăsește și în alte capitale. „Europa avea nevoie să facă acest lucru o vreme, fără legătură cu relația cu SUA”, a declarat pentru FT ministra de externe a României, Oana Țoiu. „Ce s-a schimbat e faptul că SUA au creat un efect de accelerare.”

Țoiu a mai adăugat: „Trebuie să conștientizăm că în interiorul pieței noastre unice, în UE, nu am depus încă suficiente eforturi pentru a reduce birocrația dintre țări [...] multe dintre aceste obstacole sunt create chiar de către țări.”

Însă nici măcar Kristersson nu se așteaptă la prea mari realizări de la Consiliul de mâine, dată fiind multitudinea de precondiții impuse de guverne pentru o reformă.

„Există multe interese legitime în conflict, firește, și există diverse feluri de guverne și diverse feluri de majorități [politice - n.a.]. Și mai există multe obstacole în calea acțiunii”, a declarat Kristersson. „Diverse țări au priorități diferite, chiar dacă toate ar avea de beneficiat de pe urma unei Europe mai competitive.”

Sursa: Rador Radio România