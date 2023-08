Comisia Europeană a acordat autorizația de introducere pe piață pentru Abrysvo, vaccinul bivalent împotriva virusului respirator sincițial (VRS), pentru a ajuta la protejarea nou-născuților prin imunizarea mamei și a vârstnicilor.

Vaccinul este indicat pentru ''protecția pasivă împotriva bolii tractului respirator inferior (LRTD) cauzată de RSV la sugari de la naștere până la vârsta de șase luni, ca urmare a imunizării mamei în timpul sarcinii'' și pentru ''imunizarea activă a persoanelor cu vârste de 60 de ani și peste, pentru prevenirea bolilor căilor respiratorii inferioare cauzate de RSV'', scrie La Repubblica.

''Aprobarea vaccinului Abrysvo în Europa marchează un progres important în eforturile comunității științifice de a oferi o protecție semnificativă împotriva RSV, un virus respirator comun, potențial grav și care pune viața în pericol, în special în cazul sugarilor și a vârstnicilor'', explică Annaliesa Anderson, vicepreședintă în cadrul Departamentului pentru cercetare în domeniul vaccinurilor la Pfizer.

Numărul semnificativ de sugari, copii și adulți internați în Europa anul trecut a demonstrat nevoia de protecție împotriva cazurilor severe de RSV.

Autorizația de introducere pe piață urmează recentului aviz pozitiv al Comitetului pentru produse medicamentoase de uz uman (CHMP). Autorizația este valabilă în toate cele 27 de state membre UE plus Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Abrysvo este primul vaccin autorizat conceput și studiat special pentru imunizarea mamei. În UE poate fi administrată o singură doză de vaccin între a 24-a și a 36-a săptămână de gestație. Acest vaccin a fost studiat și pentru adulții cu vârsta de 60 de ani și peste. Autorizația de introducere pe piață prevede utilizarea unei singure doze și la aceast segment de populație.

Stella Kyriakides, comisara pentru sănătate și siguranță alimentară, a declarat: ''Acesta este primul nostru vaccin RSV autorizat care protejează nu numai bătrânii, ci și nou-născuții. În perspectiva sezoanelor viitoare de toamnă și iarnă, acest vaccin poate ajuta la prevenirea consecințelor grave ale RSV pentru unii dintre cei mai vulnerabili cetățeni ai noștri. Un lucru extrem de important în special pentru copiii noștri, pentru care RSV este o cauză principală de spitalizare. Sper ca statele membre să înceapă să folsească cât mai curând acest prim vaccin ca parte a campaniilor lor naționale de vaccinare''.

Virusul respirator sincițialVRS este un virus contagios și o cauză comună a bolilor respiratorii la nivel mondial. Virusul poate afecta plămânii și căile respiratorii ale unei persoane infectate, provocând potențial boli grave, sau chiar deces.

În Europa, aproximativ 245.000 de internări anuale în spital au fost asociate cu VRS la copiii sub vârsta de cinci ani,majoritatea cazurilor aparând la copiii sub vârsta de un an. Impactul bolii este semnificativ și la vârstnici. În fiecare an, virusul provoacă peste 270.000 de internări în spital și aproximativ 20.000 de decese la persoanele cu vârste de 60 de ani și peste.

''Sezonul epidemic al virusului respirator sincițial este aproape și ar fi extrem de util să putem vaccina gravidele la timp încă din a 24-a săptămână de sarcină - a comentat Alberto Villani, directorul secției de pediatrie la Spitalul de Pediatrie Bambino Gesù din Roma - Nu putem spune cum va acționa AIFA în acest sens, dar sperăm că se va face totul pentru a putea folosi vaccinul încă de anul acesta''.

Sursa: RADOR