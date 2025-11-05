Agenția Executivă pentru Explorarea și Întreținerea Fluviului Dunărea (AEEIFD) din Bulgaria a găzduit o întâlnire de lucru cu coordonatorii a două coridoare importante de transport europene, scrie dunavmost.com.

Margarida Marques, responsabilă pentru coridorul Rin-Dunăre, și Mario Mauro, coordonatorul coridorului Marea Baltică - Marea Neagră - Marea Egee, au vizitat Agenția împreună cu reprezentanți români și instituții bulgare de transport.

Scopul întâlnirii a fost de a discuta provocările comune cu care se confruntă Bulgaria și România în implementarea proiectelor de transport cu finanțare europeană, a explicat Margarida Marques. O atenție deosebită a fost acordată priorităților de dezvoltare și coordonării dintre cele două țări vecine.

Proiecte cheie prezentate

Întâlnirea a fost găzduită de directorul executiv al AEEIFD, inginerul Ivelin Zanev, care a prezentat stadiul a două proiecte importante pentru agenție. Primul este sistemul informațional comun pentru monitorizarea și gestionarea indicatoarelor de navigație, construit în cadrul proiectului DISMAR. Proiectul este finanțat prin programul INERREG România - Bulgaria și este implementat în comun cu administrația fluvială românească.

„Au fost livrate peste 2.000 de indicatoare de coastă și o parte din indicatoarele de navigație plutitoare. De asemenea, a început construcția celor două nave neautopropulsate pentru deservirea semnalizării de coastă - câte una pentru partea bulgară și cea română”, a anunțat AEEIFD. Aceste activități vor realiza un sistem integrat unic de marcare în secțiunea comună bulgaro-română a fluviului Dunărea.

Soluție inovatoare la Insula Vardim

O atenție deosebită a fost acordată activității pilot lansate pentru poziționarea unei barje special adaptate pentru direcționarea fluxului de apă către ruta de navigație din zona Insulei Vardim. Aceasta este una dintre cele mai problematice secțiuni de apă puțin adâncă din partea bulgară a fluviului. Activitatea face parte din proiectul FAIRway Danube II, finanțat prin Mecanismul pentru Interconectare a Europei.

Proiectul FAST Danube 2

Romeo Soare, manager de proiect al proiectului FAST DANUBE 2, a prezentat progresele legate de implementarea acestuia. A fost anunțată achiziția publică pentru monitorizarea impactului activităților de construcție planificate asupra mediului. Contractul de monitorizare a mediului se așteaptă să fie semnat până la sfârșitul lunii februarie 2026.

Ofertele de proiectare și construcție sunt așteptate până la sfârșitul anului 2025, iar contractele de proiectare, construcție și supraveghere a construcției vor fi semnate până la mijlocul anului 2026.

Implementarea proiectului va rezolva problemele de navigație în 12 secțiuni critice din secțiunea comună bulgaro-română a fluviului. Pe lângă realizarea unor condiții de navigație mai bune 340 de zile pe an, FAST Danube 2 va contribui la îmbunătățirea întregului coridor european de transport Rin - Dunăre.

Podul Ruse - Giurgiu

În timpul întâlnirii, a fost ridicată și problema construirii unui nou pod între Bulgaria și România la Ruse - Giurgiu. Participanții au subliniat progresele înregistrate cu privire la repararea Podului Prieteniei.

La întâlnirea de lucru a participat și secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România, Horațiu Cosma, și reprezentanți ai Companiei Naționale pentru Infrastructură Feroviară din Bulgaria, Agenției pentru Infrastructură Rutieră, precum și ai altor instituții.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA