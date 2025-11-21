Uniunea Europeană este în contact cu rețeaua X din cauza conținutului „îngrozitor” generat de Grok, chatbot-ul platformei, considerat contrar valorilor europene, informează „Reuters” (Marea Britanie).

Uniunea Europeană este în contact cu rețeaua de socializare X în legătură cu discursul instigator la ură generat de Grok, chatbot-ul platformei, pe care îl consideră contrar valorilor europene privind drepturile omului.

„Suntem în contact cu X, deoarece compania are obligația de a lua măsuri împotriva riscurilor legate de Grok”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier. El a adăugat că „rezultatele Grok sunt îngrozitoare și contravin drepturilor și valorilor fundamentale ale Europei”.

Rețeaua X nu a oferit un răspuns imediat la solicitarea de comentarii privind declarațiile UE.

În iulie, mai multe postări publicate pe contul X al chatbot-ului Grok, dezvoltat de compania xAI a lui Elon Musk, au fost eliminate după plângeri ale utilizatorilor și ale Ligii Anti-Defăimare. Reclamațiile vizau faptul că Grok genera conținut antisemit și laude la adresa lui Adolf Hitler.

La acel moment, xAI a anunțat că va lua măsuri pentru a bloca discursul instigator la ură înainte ca acesta să fie publicat de Grok pe X.

Sursa: Rador Radio România