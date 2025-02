Întreprinderea belarusă „Agroprodukt” folosește materii prime „exportate” din zonele temporar ocupate ale regiunii ucrainene Herson și furnizează produse finite sub formă de ulei de rapiță în țări membre ale Uniunii Europene, scrie „Ukrinform”.

Dezvăluirea vine în urma unei investigații realizate de jurnaliștii de la „Șemi”, un proiect al Radio Svoboda, redacția ucraineană a Europei Libere. Jurnaliștii ucraineni au realizat investigația în cooperare cu parteneri lituanieni, letoni și belaruși. Investigația arată că una dintre aceste țări importatoare este Lituania, unde interzicerea importului de produse alimentare din Belarus, inclusiv ulei de rapiță, este în vigoare din vara anului 2024.

Potrivit Sistemului Federal rus de Informații de Stat „Zerno”, în 2023, aproape 5.000 de tone de rapiță au fost exportate din zona ocupată a regiunii Herson în Republica Belarus, unde cinci companii, inclusiv „Agroprodukt”, au devenit beneficiari de rapiță ucraineană.

„Agroprodukt” este unul dintre cei mai mari producători de ulei de rapiță exportat în UE. Potrivit Eurostat, în primele șase luni ale anului 2024, țările Uniunii Europene au achiziționat peste 90.000 de tone de ulei de rapiță din Belarus, plătind pentru acest produs peste 67 de milioane de euro. Principalii cumpărători sunt Lituania și Letonia.

Potrivit organizației belaruse de opoziție „Comunitatea Feroviarilor din Belarus”, pe tot parcursul anului 2024, aceste țări au primit aproximativ 50.000 de tone de ulei de rapiță exclusiv de la „Agroprodukt”. Într-o conversație cu jurnaliștii, companiile de logistică din Letonia și Lituania au confirmat cooperarea cu „Agroprodukt” din Belarus, deși Lituania are o interdicție asupra importului de ulei de rapiță încă din iunie 2024.

Jurnaliștii au constatat că „Agroprodukt” are legături cu autoritățile belaruse - cofondatorul întreprinderii este compania „Transit-Avto 2003”, al cărui proprietar este Aleksei Șvedov. Acesta a vizitat de foarte multe ori Ucraina, fiind însoțit de un angajat al Administrației Prezidențiale din Belarus, Aleksandr Zaițev, și de fostul guvernator al regiunii Brest Konstantin Sumar. Acesta din urmă a declarat despre Aleksandr Lukașenko, autoproclamatul lider de la Minsk, că este „puțin mai sus decât Dumnezeu”. Într-unul dintre interviurile sale, directorul „Agroprodukt”, Oleg Tesliuk, s-a lăudat cu legăturile sale în structurile guvernamentale, menționând că „solictările sale vor fi luate în considerare”. Compania „Transit-Avto 2003" a intrat sub sancțiuni ucrainene în 2023, din cauza asistenței acordate armatei ruse în transportul de echipamente militare și de soldați. Cu toate acestea, jurnaliștii notează de la Șemi că societatea pe care a fondat-o – „Agroprodukt” – nu se află pe listele de sancțiuni ale UE și ucrainene și are dreptul de a furniza în mod liber produse în Europa.

Comisarul prezidențial ucrainean pentru sancțiuni, Vladislav Vlasiuk, pe care jurnaliștii l-au abordat pentru comentarii, a luat act de de concluziile investigației și a declarat următoarele: „Putem vorbi despre acțiuni ale unei persoane juridice străine care creează amenințări reale sau potențiale la adresa intereselor naționale și a integrității teritoriale a Ucrainei, care ar putea constitui temei pentru impunerea de sancțiuni ucrainene”. Directorul întreprinderii belaruse „Agroprodukt”, Oleg Tesliuk, a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor.

