Uniunea Europeană desfășoară în această săptămână o campanie la nivel înalt pentru a câștiga inimile și mințile oamenilor din Ucraina, găzduind o întâlnire cu minoritatea maghiară din partea de vest a țării, scrie „Mediapool” (Bulgaria).

Ucraina dorește să accelereze procesul de aderare la blocul celor 27 de state membre, considerând asta cea mai realistă cale către prosperitatea economică și pentru a crea un tampon împotriva amenințării reprezentate de Rusia după invazia acesteia din 2022.

Cu toate acestea, obiectivul aderării nu este ușor de atins, deoarece Bruxelles-ul a ridicat ștacheta pentru o serie de criterii pe care Ucraina va încerca să le îndeplinească, iar opoziția Ungariei devine din ce în ce mai fermă.

Budapesta este îngrijorată pentru drepturile minorității maghiare

Guvernul maghiar și-a exprimat îngrijorarea, inclusiv cu privire la drepturile lingvistice ale etnicilor maghiari, și a argumentat cu amenințări la adresa securității și economiei Ungariei, în cazul în care Ucraina aderă la UE.

„Nu există extindere fără protejarea drepturilor minorităților”, le-a spus comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, reprezentanților minorităților din Ujhorod, vestul Ucrainei, în timp ce vizita școlile pentru copiii minorității maghiare și slovace.

Relațiile dintre Ungaria și Ucraina s-au deteriorat în ultimele săptămâni, după ce Kievul a declarat că dronele care au intrat în spațiul aerian ucrainean ar putea proveni din Ungaria, ceea ce a determinat Budapesta să presupună că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „și-a pierdut mințile”.

Ambele state și-au expulzat diplomați pe reciprocitate, și-au interzis reciproc site-uri de știri și au interzis să intre pe teritoriul lor cel puțin un reprezentant militar din celălalt stat. Luni, prim-ministrul ungar Viktor Orban a pus la îndoială suveranitatea Ucrainei.

La o școală unde elevii studiază maghiara, ucraineana și engleza, Kos a vorbit cu adolescenții despre UE, a fost rugată de elevi să citească cu voce tare pasaje dintr-un manual maghiar și a urmărit copii îmbrăcați în costume tradiționale interpretând dansuri populare maghiare.

„Noi suntem 27 și sperăm că Ucraina se va număra în curând printre noi”, le-a spus comisarul UE copiilor.

La o școală slovacă, un adolescent a întrebat-o pe Marta Kos despre perspectivele Ucrainei de a adera la UE. „Sunt foarte bune. Poate unul dintre voi va deveni chiar comisar european”, a răspuns ea.

Orban face din poziția sa vizavi de Ucraina un subiect de campanie electorală

Premierul ungar Viktor Orban, care este mai apropiat de Kremlin decât de liderii europeni și se pregătește pentru alegeri contestate anul viitor, se opune începerii negocierilor de aderare cu Ucraina și și-a transformat poziția într-un subiect de campanie. Oficialii europeni văd acest lucru ca pe o modalitate cinică de a împiedica Ucraina să avanseze pe calea spre aderarea la UE. „Ungaria dorește drepturi pe care aceste minorități nu le-au avut niciodată înainte și nu le-au dorit niciodată”, a declarat un oficial european, care a cerut să rămână anonim, pentru că vorbea despre acest subiect sensibil. „România își are și ea propria minoritate în Ucraina, dar acest lucru nu a cauzat niciodată probleme”, a adăugat el.

Ucraina și aproape toate statele membre ale UE doresc ca aceasta să înceapă negocierile pe șase „clustere” care acoperă aspecte precum drepturile și politica economică. Ungaria a blocat procesul, care necesită o decizie unanimă a celor 27 de state membre ale blocului comunitar.

Ucraina a adoptat în 2017 o lege care impune tuturor școlilor să predea elevilor cu vârsta de peste 10 ani în limba ucraineană. Legea a fost modificată în 2023, dar criticii spun că amendamentele nu merg suficient de departe. Bruxelles-ul încurajează Ucraina să implementeze integral un plan de acțiune privind drepturile minorităților, adoptat în luna mai. Într-un discurs în fața reprezentanților minorităților, Kos a declarat că Comisia Europeană va acționa ca garant și va monitoriza angajamentele asumate de Kiev.„Credeți-mă, voi fi foarte strictă”, a spus ea.

Mesaj către Ucraina și Ungaria

Comisia Europeană dorește ca vizita lui Kos să servească drept gest de sprijin pentru drepturile minorităților și să transmită un mesaj politic către Kiev și Budapesta, încurajând Ucraina să continue reformele și făcând apel la Ungaria să renunțe la veto. „Mesajul către Budapesta este că luăm în serios temerile statelor noastre membre”, a declarat Kos într-un interviu pentru Reuters, acordat în vestul Ucrainei. Ea a adăugat că temerile Ungariei ar putea fi abordate în timpul negocierilor privind minoritățile. „Cred că este nedrept să nu dorească nici măcar să înceapă negocierile din această cauză”, a spus Kos. Ucraina a insistat asupra începerii negocierilor și spune că a îndeplinit toate cerințele în acest sens. Un purtător de cuvânt al guvernului ungar și al ministerelor de externe și pentru afaceri europene din Ungaria nu a răspuns deocamdată solicitărilor Reuters pentru comentarii pe acest subiect. „Multe lucruri rămân de rezolvat, dar procesul se îndreaptă în direcția corectă”, a declarat Laszlo Zubanic, președintele Alianței Democrate a Maghiarilor din Ucraina.

UE caută o soluție

Kos a spus că, pe baza discuțiilor, a simțit că reprezentanții minorităților văd beneficiile aderării la UE, dar unii și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la modul în care va funcționa planul de acțiune pentru Ucraina privind minoritățile legat de educație și asistență medicală. De asemenea, ea a avut un mesaj pentru autoritățile de la Kiev. „Principalul mesaj este că toate minoritățile sunt o bogăție pentru UE. Acestea ar trebui să ia această problemă foarte în serios”, a spus Kos.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a lansat ideea deschiderii unor clustere fără a exista unanimitate la nivelul UE, ocolind obiecțiile Ungariei, au declarat oficialii. Însă modificarea regulilor ar necesita aprobarea tuturor celor 27 de state membre.

