Noi atacuri rusești au lovit capitala Ucrainei în noaptea de miercuri spre joi, ucigând 14 persoane. Printre clădirile afectate s-a numărat și misiunea diplomatică a Uniunii Europene (UE), scrie „Le Figaro” (Franța).

Uniunea Europeană l-a convocat pe ambasadorul rus la Bruxelles după atacurile din timpul nopții care au afectat birourile sale din Kiev, a anunțat joi, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, pe rețeaua de socializare X. „Nicio misiune diplomatică nu ar trebui să fie o țintă”, a declarat ea după bombardamentele rusești, care au ucis 14 persoane, inclusiv trei copii, potrivit salvatorilor. Convocarea urmează să aibă loc mai târziu astăzi, a declarat o purtătoare de cuvânt a serviciului diplomatic al UE, Anitta Hipper.

Aceste noi atacuri arată că Rusia „nu dă înapoi de la nimic” pentru a „teroriza” Ucraina, a răspuns președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Acesta este cel mai ucigaș atac cu drone și rachete împotriva capitalei (ucrainene) din iulie”, a deplâns ea situația în fața presei. „A fost, de asemenea, un atac asupra delegației noastre”, a adăugat ea și „de aceea vom menține presiune maximă asupra Rusiei”.

Macron: „Teroare” și „barbarie”

Birourile misiunii UE au fost avariate de explozia a două rachete care au lovit clădiri ucrainene aflate la aproximativ cincizeci de metri distanță, a declarat dna von der Leyen. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, s-a declarat anterior „oripilat” de atacul aerian rusesc nocturn, unul dintre cele mai mari efectuate vreodată împotriva Ucrainei.

Președintele Volodimir Zelenski, la rândul său, a acuzat autoritățile ruse că preferă „să continue să ucidă” decât să negocieze pacea. Rusia, însă, susține că a lovit doar ținte militare. Președintele francez, Emmanuel Macron, a denunțat „terorismul” și „barbaria” Rusiei, în timp ce prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a acuzat țara că „sabotează speranțele de pace”.

Ursula von der Leyen și-a anunțat, de asemenea, intenția de a vizita țările UE care se învecinează cu sau sunt situate în apropierea Belarusului și Rusiei pentru a exprima „deplina solidaritate” a UE cu acestea. Ea va merge în Letonia vineri, apoi în Finlanda, înainte de a se îndrepta spre Estonia, sâmbătă. Duminică, doamna von der Leyen va vizita Polonia, apoi Bulgaria, înaintea ultimelor etape, luni, în Lituania și în România.

