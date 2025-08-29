RĂZBOI ÎN UCRAINAUE îl convoacă pe ambasadorul rus după lovirea birourilor sale din Kiev
Noi atacuri rusești au lovit capitala Ucrainei în noaptea de miercuri spre joi, ucigând 14 persoane. Printre clădirile afectate s-a numărat și misiunea diplomatică a Uniunii Europene (UE), scrie „Le Figaro” (Franța).
Uniunea Europeană l-a convocat pe ambasadorul rus la Bruxelles după atacurile din timpul nopții care au afectat birourile sale din Kiev, a anunțat joi, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, pe rețeaua de socializare X. „Nicio misiune diplomatică nu ar trebui să fie o țintă”, a declarat ea după bombardamentele rusești, care au ucis 14 persoane, inclusiv trei copii, potrivit salvatorilor. Convocarea urmează să aibă loc mai târziu astăzi, a declarat o purtătoare de cuvânt a serviciului diplomatic al UE, Anitta Hipper.
Aceste noi atacuri arată că Rusia „nu dă înapoi de la nimic” pentru a „teroriza” Ucraina, a răspuns președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Acesta este cel mai ucigaș atac cu drone și rachete împotriva capitalei (ucrainene) din iulie”, a deplâns ea situația în fața presei. „A fost, de asemenea, un atac asupra delegației noastre”, a adăugat ea și „de aceea vom menține presiune maximă asupra Rusiei”.
Macron: „Teroare” și „barbarie”
Birourile misiunii UE au fost avariate de explozia a două rachete care au lovit clădiri ucrainene aflate la aproximativ cincizeci de metri distanță, a declarat dna von der Leyen. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, s-a declarat anterior „oripilat” de atacul aerian rusesc nocturn, unul dintre cele mai mari efectuate vreodată împotriva Ucrainei.
Președintele Volodimir Zelenski, la rândul său, a acuzat autoritățile ruse că preferă „să continue să ucidă” decât să negocieze pacea. Rusia, însă, susține că a lovit doar ținte militare. Președintele francez, Emmanuel Macron, a denunțat „terorismul” și „barbaria” Rusiei, în timp ce prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a acuzat țara că „sabotează speranțele de pace”.
Ursula von der Leyen și-a anunțat, de asemenea, intenția de a vizita țările UE care se învecinează cu sau sunt situate în apropierea Belarusului și Rusiei pentru a exprima „deplina solidaritate” a UE cu acestea. Ea va merge în Letonia vineri, apoi în Finlanda, înainte de a se îndrepta spre Estonia, sâmbătă. Duminică, doamna von der Leyen va vizita Polonia, apoi Bulgaria, înaintea ultimelor etape, luni, în Lituania și în România.
Sursa: Rador Radio România
