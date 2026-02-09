Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat vineri propunerea Comisiei pentru o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei, relatează „La Razon” (Spania).

Noua rundă de sancțiuni, a douăzecea, a fost prezentată în timpul negocierilor trilaterale de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite) dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite. Cele 27 de state membre ale UE trebuie acum să aprobe aceste măsuri, pe care Comisia intenționează să le pună în aplicare în perioada premergătoare împlinirii a patru ani de la invazia rusă pe teritoriul ucrainean.

Acest nou pachet de sancțiuni, al douăzecelea, include o interdicție totală a serviciilor maritime pentru petrolul rusesc, menită să reducă veniturile energetice ale Rusiei prin îngreunarea vânzării de țiței de către Moscova către Uniunea Europeană prin intermediul navelor care arborează pavilioane ale unor țări terțe. Această măsură a fost inclusă în coordonare cu alți parteneri ai UE, după ce a fost discutată la o reuniune a G7, deoarece „transportul maritim este o afacere globală”, așa cum a explicat Comisia Europeană într-un comunicat, relatează Europa Press.

De asemenea, executivul comunitar a propus adăugarea a încă 43 de nave pe „lista sa neagră”, ajungând la un total de 640 de nave din „flota fantomă” a Rusiei, pe care Moscova o folosește pentru a eluda restricțiile europene asupra exporturilor de energie rusești. De asemenea, a propus îngreunarea achiziționării de petroliere de către Rusia și impunerea de interdicții drastice privind întreținerea transportatorilor de GNL și a spărgătoarelor de gheață.

Pe de altă parte, Bruxelles-ul a sugerat măsuri de „restricționare suplimentară a sistemului bancar rusesc” și a capacității sale de a „crea canale de plată alternative” pentru a-și finanța activitatea economică, cum ar fi sancțiuni împotriva altor 20 de bănci regionale rusești, precum și împotriva companiilor și platformelor care comercializează și permit utilizarea criptomonedelor, o modalitate comună de a eluda măsurile restrictive.

„Acesta este punctul slab al Rusiei și facem presiuni mari pentru a-l remedia”, a declarat Comisia, adăugând că investighează, de asemenea, mai multe bănci din țări terțe implicate în facilitarea comerțului ilegal cu bunuri sancționate.

Al treilea bloc al acestei noi runde de sancțiuni se concentrează pe înăsprirea restricțiilor la exporturile către Rusia, cu noi interdicții asupra bunurilor și serviciilor, de la cauciuc la tractoare și servicii de securitate cibernetică, în valoare de peste 360 ​​de milioane de euro.

Propunerea include noi interdicții privind importul de metale, substanțe chimice și minerale critice – care nu fac încă obiectul unor sancțiuni –, ceea ce ar avea un impact economic de peste 570 de milioane de euro.

În plus, se iau în considerare restricții privind exportul de articole și tehnologii utilizate pe linia frontului de către Rusia, cum ar fi materialele pentru producerea de explozibili, și se propune o cotă de amoniac pentru a limita importurile existente din țara condusă de Vladimir Putin.

Bruxelles-ul a evidențiat, de asemenea, o inițiativă de demonstrare a „determinarii sale de a reduce eludarea sancțiunilor” prin activarea, pentru prima dată, a instrumentului său anti-eludare. Aceasta include interdicția exportului „oricărui aparat de control numeric computerizat”, precum și a echipamentelor de radiofrecvență care ar putea acționa ca un canal pentru ca mărfurile să ajungă în Rusia, eludând astfel sancțiunile.

În cele din urmă, propunerea Comisiei conține „garanții juridice mai solide” pentru a proteja companiile din UE de încălcările drepturilor lor de proprietate intelectuală sau de „exproprierile nedrepte” din Rusia, din cauza „hotărârilor judecătorești abuzive” pronunțate ca răspuns la sancțiuni.

Sursa: Rador Radio România